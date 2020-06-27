Количество случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 19 750

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 465 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,4%", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 67 (1,9%);
Восточно-Казахстанская область - 54 (9,7%);
Карагандинская область - 46 (2,3%);
Западно-Казахстанская область - 38 (3,0%);
город Шымкент - 36 (2,5%);
Костанайская область - 25 (6,3%);
Павлодарская область - 25 (4,4%);
Атырауская область - 24 (1,5%);
Акмолинская область - 23 (5,9%);
Актюбинская область - 23 (3,3%);
Туркестанская область - 20 (2,9%);
город Алматы - 19 (0,5%);
Кызылординская область - 19 (3,2%);
Алматинская область - 15 (2,4%);
Северо-Казахстанская область - 15 (5,2%);
Жамбылская область - 10 (1,6%);
Мангистауская область - 6 (1,3%).
Всего в стране выявлено 19 750 заболевших, 12 220 человек выздоровели, 140 скончались.
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