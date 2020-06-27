Количество случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 19 750

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 июня в Казахстане выявлено 19 750 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 465 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,4%", - сообщает портал coronavirus2020.kz .

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 67 (1,9%);

Восточно-Казахстанская область - 54 (9,7%);

Карагандинская область - 46 (2,3%);

Западно-Казахстанская область - 38 (3,0%);

город Шымкент - 36 (2,5%);

Костанайская область - 25 (6,3%);

Павлодарская область - 25 (4,4%);

Атырауская область - 24 (1,5%);

Акмолинская область - 23 (5,9%);

Актюбинская область - 23 (3,3%);

Туркестанская область - 20 (2,9%);

город Алматы - 19 (0,5%);

Кызылординская область - 19 (3,2%);

Алматинская область - 15 (2,4%);

Северо-Казахстанская область - 15 (5,2%);

Жамбылская область - 10 (1,6%);

Мангистауская область - 6 (1,3%).

Всего в стране выявлено 19 750 заболевших, 12 220 человек выздоровели, 140 скончались

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