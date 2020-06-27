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Количество случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 19 750

26.06.2020, 08:08 7480
Количество случаев коронавируса в Казахстане увеличилось до 19 750
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 июня в Казахстане выявлено 19 750 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 465 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,4%", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 67 (1,9%);
 
Восточно-Казахстанская область - 54 (9,7%);
 
Карагандинская область - 46 (2,3%);
 
Западно-Казахстанская область - 38 (3,0%);
 
город Шымкент - 36 (2,5%);
 
Костанайская область - 25 (6,3%);
 
Павлодарская область - 25 (4,4%);
 
Атырауская область - 24 (1,5%);
 
Акмолинская область - 23 (5,9%);
 
Актюбинская область - 23 (3,3%);
 
Туркестанская область - 20 (2,9%);
 
город Алматы - 19 (0,5%);
 
Кызылординская область - 19 (3,2%);
 
Алматинская область - 15 (2,4%);
 
Северо-Казахстанская область - 15 (5,2%);
 
Жамбылская область - 10 (1,6%);
 
Мангистауская область - 6 (1,3%).
 
Всего в стране выявлено 19 750 заболевших, 12 220 человек выздоровели, 140 скончались.
 

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