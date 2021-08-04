Количество участников Ashyq выросло в три раза

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства рассказал о реализации проекта Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Упрощение требований для вступления в проект Ashyq способствовало приросту участников в три раза. Так, с 27 июля по 2 августа количество участников проекта Ashyq увеличилось с 21 900 до 67 782", - сказал министр.

В рамках проекта Ashyq мониторинговыми группами охвачено 50 тысяч объектов - участников проекта Ashyq.

Нарушения выявлены на 642 объектах. По данным выгрузки, полученным от Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июля выявлено 16 663 нарушителя, их них 10 305 посетителей с "красным" и 6358 с "желтым" статусом. Таким образом, в более 16 тысячах объектов предотвращено заражение населения коронавирусной инфекцией", - сообщил Цой.

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