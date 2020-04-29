Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - Количество выздоровевших от COVID-19 достигло 769 человек, передает Kazakhstan Today.
Еще 15 человек выздоровели от КВИ:
в Нур-Султане - 5;
в Алматы - 2;
в Карагандинской области - 3;
в Мангистауской области - 2;
в Атырауской области - 1;
в Кызылординской области - 1;
в Алматинской области - 1.
Всего выздоровевших в Казахстане - 769:
В Нур-Султане - 221;
в Алматы - 99;
в Шымкенте - 29;
в Акмолинской области - 60;
в Актюбинской области - 10;
в Алматинской области - 10;
в Атырауской области - 60;
в Восточно-Казахстанской области - 6;
в Жамбылской области - 43;
в Западно-Казахстанской области - 7;
в Карагандинской области - 46;
в Костанайской области - 3;
в Кызылординской области - 111;
в Мангистауской области - 7;
в Павлодарской области - 3;
в Северо-Казахстанской области - 25;
в Туркестанской области - 29.
Напомним, по состоянию на 17.40 28 апреля в Казахстане подтверждены 3019 случаев регистрации коронавируса. 25 человек скончались от заболевания.
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