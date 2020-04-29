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Количество выздоровевших от COVID-19 достигло 769 человек

28.04.2020, 20:08 5914
Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - Количество выздоровевших от COVID-19 достигло 769 человек, передает Kazakhstan Today.
 
Еще 15 человек выздоровели от КВИ: 
 
в Нур-Султане - 5;
 
в Алматы - 2;
 
в Карагандинской области - 3;
 
в Мангистауской области - 2;
 
в Атырауской области - 1;
 
в Кызылординской области - 1;
 
в Алматинской области - 1.
 
Всего выздоровевших в Казахстане - 769: 
 
В Нур-Султане - 221;
 
в Алматы - 99;
 
в Шымкенте - 29;
 
в Акмолинской области - 60;
 
в Актюбинской области - 10;
 
в Алматинской области - 10;
 
в Атырауской области - 60;
 
в Восточно-Казахстанской области - 6;
 
в Жамбылской области - 43;
 
в Западно-Казахстанской области - 7;
 
в Карагандинской области - 46;
 
в Костанайской области - 3;
 
в Кызылординской области - 111;
 
в Мангистауской области - 7;
 
в Павлодарской области - 3;
 
в Северо-Казахстанской области - 25;
 
в Туркестанской области - 29.
 
Напомним, по состоянию на 17.40 28 апреля в Казахстане подтверждены 3019 случаев регистрации коронавируса. 25 человек скончались от заболевания.
 

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