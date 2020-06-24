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Количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане увеличилось до 11 220

23.06.2020, 15:59 4834
Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Еще 62 человека выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ), передает Kazakhstan Today.
 
По информации портала coronavirus2020.kz, еще 62 человека выздоровели от КВИ:
 
в городе Шымкенте - 7;
 
в Атырауской области - 7;
 
Костанайской области - 5;
 
Туркестанской области - 5;
 
Павлодарской области - 20;
 
Кызылординской области - 16;
 
Мангистауской области - 2.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 11 220 человек.
 
По последним данным, в Казахстане выявлен 18 231 случай КВИ, 127 человек скончались от заболевания.
 

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