Количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане увеличилось до 11 220

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Еще 62 человека выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ), передает Kazakhstan Today.

По информации портала coronavirus2020.kz, еще 62 человека выздоровели от КВИ:

в городе Шымкенте - 7;

в Атырауской области - 7;

Костанайской области - 5;

Туркестанской области - 5;

Павлодарской области - 20;

Кызылординской области - 16;

Мангистауской области - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 11 220 человек.

По последним данным, в Казахстане выявлен 18 231 случай КВИ, 127 человек скончались от заболевания.

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