Количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане увеличилось до 11 220

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Еще 62 человека выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ), передает Kazakhstan Today.
По информации портала coronavirus2020.kz, еще 62 человека выздоровели от КВИ:
в городе Шымкенте - 7;
в Атырауской области - 7;
Костанайской области - 5;
Туркестанской области - 5;
Павлодарской области - 20;
Кызылординской области - 16;
Мангистауской области - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 11 220 человек.
По последним данным, в Казахстане выявлен 18 231 случай КВИ, 127 человек скончались от заболевания.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства