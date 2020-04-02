Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Количество заболевших COVID-19 в Казахстане увеличилось до 375 человек, передает Kazakhstan Today.

По данным на 18.40 1 апреля 2020 года, в Казахстане зарегистрировано еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все три новых случая выявили в Акмолинской области, пишет сайт coronavirus2020.kz.

Таким образом, на сегодня в стране подтверждены 375 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 184 случая, Алматы - 84 случая, Карагандинской области - 14 случаев, Атырауской области - 16 случаев, Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 3 случая, Шымкенте - 3 случая, Восточно-Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 4 случая, Северо-Казахстанской области - 3 случая, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 25 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 5 случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства