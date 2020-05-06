Количество заболевших COVID-19 в Казахстане увеличилось до 4205

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.50 5 мая в Казахстане зарегистрированы еще 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
В городе Алматы - 16, Кызылординской области - 1, Алматинской области - 3, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 1, Карагандинской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4205 из них в:
Нур-Султане - 732;
Алматы - 1372;
Шымкенте - 216;
Акмолинской области - 101;
Актюбинской области - 163;
Алматинской области - 163;
Атырауской области - 209;
Восточно-Казахстанской области - 30;
Жамбылской области - 160;
Западно-Казахстанской области - 199;
Карагандинской области - 168;
Костанайской области - 53;
Кызылординской области - 217;
Мангистауской области - 85;
Павлодарской области - 152;
Северо-Казахстанской области - 30;
Туркестанской области - 155.
1279 человек выздоровели от заболевания, 29 скончались.
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