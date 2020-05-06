Количество заболевших COVID-19 в Казахстане увеличилось до 4205

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.50 5 мая в Казахстане зарегистрированы еще 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В городе Алматы - 16, Кызылординской области - 1, Алматинской области - 3, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 1, Карагандинской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4205 из них в:

Нур-Султане - 732;

Алматы - 1372;

Шымкенте - 216;

Акмолинской области - 101;

Актюбинской области - 163;

Алматинской области - 163;

Атырауской области - 209;

Восточно-Казахстанской области - 30;

Жамбылской области - 160;

Западно-Казахстанской области - 199;

Карагандинской области - 168;

Костанайской области - 53;

Кызылординской области - 217;

Мангистауской области - 85;

Павлодарской области - 152;

Северо-Казахстанской области - 30;

Туркестанской области - 155.

1279 человек выздоровели от заболевания, 29 скончались.

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