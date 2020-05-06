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Количество заболевших COVID-19 в Казахстане увеличилось до 4205

05.05.2020, 23:42 6022
Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.50 5 мая в Казахстане зарегистрированы еще 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

В городе Алматы - 16, Кызылординской области - 1, Алматинской области - 3, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 1, Карагандинской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4205 из них в:
 
Нур-Султане - 732;
 
Алматы - 1372;
 
Шымкенте - 216;
 
Акмолинской области - 101;
 
Актюбинской области - 163;
 
Алматинской области - 163;
 
Атырауской области - 209;
 
Восточно-Казахстанской области - 30;
 
Жамбылской области - 160;
 
Западно-Казахстанской области - 199;
 
Карагандинской области - 168;
 
Костанайской области - 53;
 
Кызылординской области - 217;
 
Мангистауской области - 85;
 
Павлодарской области - 152;
 
Северо-Казахстанской области - 30;
 
Туркестанской области - 155.
 
1279 человек выздоровели от заболевания, 29 скончались. 
 

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