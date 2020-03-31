Количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 302 человек

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Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Еще 8 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По данным на 18.50 30 марта в республике зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Нур-Султане - 1 случай, Карагандинской области - 6 случаев, Алматинской области - 1 случай, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 302 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 168 случаев, Алматы - 73 случая, Карагандинской области - 13 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 9 случаев, Жамбылской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Восточно-Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 8 случаев, Актюбинской области - 2 случая, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 5 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая.

Как уточнили в оперативном штабе ККБТУ, новые случаи заболевания коронавирусом в Карагандинской области выявили у шестерых студентов, которые прилетели в Караганду 18 марта. Все пассажиры рейса сразу были помещены на карантин. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

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