Пятый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в РК, всего в стране выявлено 525 заболевших

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 525, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, по состоянию на 15.40 4 апреля зарегистрировано еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кызылординской области - 2 случая, Акмолинской области - 1 случай, городе Нур-Султане - 14 случаев, городе Шымкенте - 1 случай, Карагандинской области - 1 случай, Актюбинской области - 3 случая, Алматинской области - 1 случай, Жамбылской области - 1 случай, городе Алматы - 1 случай.

Зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции в Акмолинской области. Всего в Казахстане от COVID-19 скончалось 5 человек.

На сегодняшний день в стране подтверждены 525 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 216 случаев, Алматы - 110 случаев, Карагандинской области - 27 случаев, Атырауской области - 22 случая, Акмолинской области - 20 случаев, Жамбылской области - 10 случаев, Шымкенте - 13 случаев, Восточно-Казахстанской области - 4 случая, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 10 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 3 случая, Кызылординской области - 28 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 23 случая, Костанайской области - 1 случай", - говорится в сообщении.





О ситуации с коронавирусом в Нур-Султане рассказали в управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана.

На 4 апреля зарегистрировано всего 202 случая КВИ, из них: 186 человек находятся в стационаре (Акмолинская область - 3), 17 случаев выписаны с исходом выздоровление, один летальный случай", - говорится в сообщении.

На текущую дату из числа пациентов с КВИ у пятерых состояние стабильно тяжелое, трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, проводится лечение согласно клиническому протоколу диагностики и лечения КВИ. У остальных пациентов состояние удовлетворительное, лечение продолжено.

Плюс 6 выздоровевших. О ситуации с коронавирусной инфекцией в городе Алматы.

На утро 4 апреля зарегистрировано 109 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

После озвученных Министерством здравоохранения РК 93 случаев добавилось еще 16 вновь выявленных, все они из числа контактных с больными. У одной пациентки из 16 состояние тяжелой степени тяжести. У всех остальных - состояние удовлетворительное. Все они на момент выявления находились на изоляции в стационаре", - говорится в сообщении.

Четверо пациентов являются контактными от одного больного, прилетевшего рейсом Москва - Алматы. Из них мама больного, двое ее детей 2009 и 2017 года рождения и одна контактированная. Сегодня выписаны ещё шестеро пациентов с выздоровлением от Covid-19, из них 5 женщин и один мужчина. Двое - это прибывшие из Стамбула 16 марта, двое - прилетевшие 10 марта рейсом Москва - Алматы, один - рейсом из Берлина 13 марта и одна контактированная. Итого количество выписанных на данный момент составляет 19 человек. Все они находятся на 14-дневном домашнем карантине.

В настоящее время в городских инфекционных стационарах с диагнозом коронавирусной инфекции находится 91 пациент, среди них одна жительница Алматинской области. Состояние у 77 больных удовлетворительное. Состояние двух взрослых крайне тяжёлое, 1 тяжелая, 11 взрослых средней степени тяжести (из них женщина из области). В провизорных центрах на сегодняшний день находятся 655 человек, из них 83 ребенка, на карантине 523 гражданина, на домашнем 4411 человек.

Подробности о первом летальном случае в Туркестанской области.

Сегодня выписаны ещё шестеро пациентов с выздоровлением от Covid-19, из них 5 женщин и один мужчина. Двое - это прибывшие из Стамбула 16 марта, двое - прилетевшие 10 марта рейсом Москва - Алматы, один - рейсом из Берлина 13 марта и одна контактированная. Итого количество выписанных на данный момент составляет 19 человек. Все они находятся на 14-дневном домашнем карантине.

В настоящее время в городских инфекционных стационарах с диагнозом коронавирусной инфекции находится 91 пациент. Одна из них жительница Алматинской области. Состояние у 77 больных удовлетворительное. Состояние двух взрослых крайне тяжёлое, 1 тяжелая, 11 взрослых средней степени тяжести (из них женщина из области). В провизорных центрах на сегодняшний день находятся 655 человек, из них 83 ребенка, на карантине 523 гражданина, на домашнем 4411 человек.

Сегодня утром от коронавирусной инфекции скончался житель Жетысайского района, 1956 года рождения, пенсионер.

Пациент был госпитализирован 29 марта. У него была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. Также у больного имелось сопутствующее заболевание - сахарный диабет, гипертония. У пациента были взяты анализы и проведены лечебные мероприятия. Сегодня утром состояние больного ухудшилось, и он скончался. До госпитализации больной лечился дома самостоятельно, скрыв факт прибытия 15 марта из Алматы.

По последним данным в Туркестанской области зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день 11 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 в городе Кентау, 1 в городе Арыси, 4 в Махтааральском, 1 в Ордабасинском, 2 в Сайрамском, 1 в Сарыагашском районах. Все они контактировали с больными, у которых ранее подтвердили COVID-19.

В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Также принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте с заболевшими.

Согласно данным специалистов, в мире насчитывается 59 140 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.

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