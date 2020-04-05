Количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 531

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 531, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, по состоянию на 22.45 4 апреля зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Кызылординской области - 2 случая, городе Нур-Султане - 3 случая, Жамбылской области - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтвержден 531 случай регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 219 случаев, городе Алматы - 110 случаев, в Карагандинской области - 27 случаев, Атырауской области - 22 случая, Акмолинской области - 20 случаев, Жамбылской области - 11 случаев, в городе Шымкенте - 13 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 4 случая, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 10 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 3 случая, Кызылординской области - 30 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 23 случая, Костанайской области - 1 случай", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

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