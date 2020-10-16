Количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 109 тыс.

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 14 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 094 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 110 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 18;

город Алматы - 10;

город Шымкент - 2;

Акмолинская область - 7;

Актюбинская область - 3;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 10;

Восточно-Казахстанская область - 12;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 4;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 3;

Мангистауская область - 4;

Павлодарская область - 11;

Северо-Казахстанская область - 14.

Всего в стране выявлены 109 094 заболевших.

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