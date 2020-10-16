Количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 109 тыс.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 110 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 18;
город Алматы - 10;
город Шымкент - 2;
Акмолинская область - 7;
Актюбинская область - 3;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 10;
Восточно-Казахстанская область - 12;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 4;
Карагандинская область - 6;
Костанайская область - 3;
Мангистауская область - 4;
Павлодарская область - 11;
Северо-Казахстанская область - 14.
Всего в стране выявлены 109 094 заболевших.
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