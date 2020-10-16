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Количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 109 тыс.

15.10.2020 10558
Количество заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 109 тыс.
Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 14 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 094 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 110 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 18;
 
город Алматы - 10;
 
город Шымкент - 2;
 
Акмолинская область - 7;
 
Актюбинская область - 3;
 
Алматинская область - 4;
 
Атырауская область - 10;
 
Восточно-Казахстанская область - 12;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 4;
 
Карагандинская область - 6;
 
Костанайская область - 3;
 
Мангистауская область - 4;
 
Павлодарская область - 11;
 
Северо-Казахстанская область - 14.
 
Всего в стране выявлены 109 094 заболевших.
 

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