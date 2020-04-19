Количество заболевших коронавирусом в РК увеличилось до 1615

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане за сегодняшний на 22 человека увеличилось число заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба, по состоянию на 17.25 сегодняшнего дня в Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане -15, в Алматы - 1, в Шымкенте - 1, в Алматинской области - 2, в Павлодарской области - 1, в Актюбинской области - 2.

Всего в стране подтверждено 1615 случаев, из них: в Алматы - 505, в Нур-Султане - 365, в Кызылординской области - 143, Карагандинской области - 89, Акмолинской области - 81, Атырауской области - 76, Жамбылской области - 58, Шымкенте - 58, Туркестанской области - 57, Алматинской области - 41, ЗКО - 39, СКО - 29, Актюбинской области - 27, Павлодарской области - 18, Мангистауской области - 12, Костанайской области - 9, ВКО - 8.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается 2 269 353 заболевших, 154 356 погибших и 572 266 выздоровевших. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. По последним данным, на сегодняшний день в стране от COVID-19 выздоровели 366 человек, скончались 17.

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