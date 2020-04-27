Система Orphus

Количество зараженных COVID-19 в Казахстане увеличилось до 2652

26.04.2020, 11:16 11854
Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.45 26 апреля в Казахстане зарегистрирован еще 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Из них в:
 
городе Алматы - 15,
 
городе Нур-Султане - 8,
 
Акмолинской области - 1,
 
Мангистауской области - 1,
 
Туркестанской области - 1,
 
Павлодарской области - 3,
 
городе Шымкенте - 1,
 
Западно-Казахстанской области - 13,
 
Жамбылской области - 1,
 
Кызылординской области - 7.
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 2652 случая регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 479,
 
городе Алматы - 842,
 
городе Шымкенте - 162,
 
Акмолинской области - 92,
 
Актюбинской области - 55,
 
Алматинской области - 86,
 
Атырауской области - 108,
 
Восточно-Казахстанской области - 16,
 
Жамбылской области - 104,
 
Западно-Казахстанской области - 116,
 
Карагандинской области - 113,
 
Костанайской области - 43,
 
Кызылординской области - 177,
 
Мангистауской области - 27,
 
Павлодарской области - 94,
 
Северо-Казахстанской области - 30,
 
Туркестанской области - 10.
 
В Казахстане зарегистрировано 25 летальных случаев, 646 человек выздоровели, сообщается на портале coronavirus2020.kz.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая