Количество зараженных COVID-19 в Казахстане увеличилось до 2652

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.45 26 апреля в Казахстане зарегистрирован еще 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них в:
городе Алматы - 15,
городе Нур-Султане - 8,
Акмолинской области - 1,
Мангистауской области - 1,
Туркестанской области - 1,
Павлодарской области - 3,
городе Шымкенте - 1,
Западно-Казахстанской области - 13,
Жамбылской области - 1,
Кызылординской области - 7.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2652 случая регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 479,
городе Алматы - 842,
городе Шымкенте - 162,
Акмолинской области - 92,
Актюбинской области - 55,
Алматинской области - 86,
Атырауской области - 108,
Восточно-Казахстанской области - 16,
Жамбылской области - 104,
Западно-Казахстанской области - 116,
Карагандинской области - 113,
Костанайской области - 43,
Кызылординской области - 177,
Мангистауской области - 27,
Павлодарской области - 94,
Северо-Казахстанской области - 30,
Туркестанской области - 10.
В Казахстане зарегистрировано 25 летальных случаев, 646 человек выздоровели, сообщается на портале coronavirus2020.kz.
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