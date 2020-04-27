Количество зараженных COVID-19 в Казахстане увеличилось до 2652

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.45 26 апреля в Казахстане зарегистрирован еще 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в:

городе Алматы - 15,

городе Нур-Султане - 8,

Акмолинской области - 1,

Мангистауской области - 1,

Туркестанской области - 1,

Павлодарской области - 3,

городе Шымкенте - 1,

Западно-Казахстанской области - 13,

Жамбылской области - 1,

Кызылординской области - 7.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2652 случая регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 479,

городе Алматы - 842,

городе Шымкенте - 162,

Акмолинской области - 92,

Актюбинской области - 55,

Алматинской области - 86,

Атырауской области - 108,

Восточно-Казахстанской области - 16,

Жамбылской области - 104,

Западно-Казахстанской области - 116,

Карагандинской области - 113,

Костанайской области - 43,

Кызылординской области - 177,

Мангистауской области - 27,

Павлодарской области - 94,

Северо-Казахстанской области - 30,

Туркестанской области - 10.

В Казахстане зарегистрировано 25 летальных случаев, 646 человек выздоровели, сообщается на портале coronavirus2020.kz.

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