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Количество зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 900

12.04.2020, 18:55 6238
Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.20 12 апреля в стране подтверждены 911 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today. 
 
Зарегистрированы еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 11 случаев, в Павлодарской области - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай, Алматинской области - 1 случай.
 

На сегодняшний день в стране подтверждены 911 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 249 случаев, Алматы - 145 случаев, Карагандинской области - 65 случаев, Акмолинской области - 71 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, Шымкенте - 38 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 12 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 10 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 117 случаев, Западно-Казахстанской области - 8 случаев, Туркестанской области - 36 случаев, Костанайской области - 3 случая", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии. 

 
Известно, что выявленная зараженная в Кызылординской области - 21-летняя жительница села Бала би Шиелийского района, у которой были взяты материалы на лабораторные исследования в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. По результатам диагностических исследований ПЦР установлен диагноз COVID-19. В настоящее время пациентка доставлена в инфекционное отделение. Начато лечение в соответствии с утвержденным протоколом. На данный момент состояние удовлетворительное. Выявляются лица, контактировавшие с больной, все взяты под медицинское наблюдение. 
 
Выявленная инфицированная коронавирусом в Алматинской области - 21-летняя жительница Талгарского района, у которой были взяты материалы на лабораторные исследования в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. По результатам диагностических исследований ПЦР установлен диагноз COVID-19. В настоящее время пациентка госпитализирована в инфекционное отделение. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. На данный момент состояние удовлетворительное. Всего установлено 6 контактных лиц, все они изолированы в провизорные стационары, взяты анализы для лабораторного исследования. 
 

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