Количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 840

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.00 11 апреля в Казахстане зарегистрировано 28 новых случаев заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 1, в Алматы - 5, в Атырауской области - 11, в Кызылординской области - 11", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Всего в стране подтверждены 840 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 229 случаев, Алматы - 128 случаев, в Карагандинской области - 61 случай, Акмолинской области - 61 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, в Шымкенте - 31 случай, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 4 случая, Мангистауской области - 9 случаев, Кызылординской области - 116 случаев, Западно-Казахстанской области - 6 случаев, Туркестанской области - 35 случаев, Костанайской области - 3 случая.

От коронавируса в стране излечились 64 человека, 10 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 102 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,6 млн.





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