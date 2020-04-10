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Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане возросло до 759

09.04.2020, 10:10 128521
Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане возросло до 759
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Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.00 9 апреля в республике зарегистрировано 32 новых случая КВИ, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации оперативного штаба Госкомиссии, зарегистрировано еще 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией из них, в Алматы - 1, в Шымкенте - 4, в Акмолинской области - 13, в Кызылординской области - 7, в Западно-Казахстанской области - 2, в Атырауской области - 3, в Карагандинской области - 2. 
 
Всего в стране подтверждено 759 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 223 случая, Алматы - 120 случаев, Карагандинской области - 57 случаев, Акмолинской области - 56 случаев, Атырауской области - 39 случаев, Жамбылской области - 45 случаев, Шымкенте - 27 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 6 случаев, Кызылординской области - 92 случая, Западно-Казахстанской области - 4 случая, Туркестанской области - 34 случая, Костанайской области - 3 случая.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 88 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,5 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

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