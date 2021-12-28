Комендантский час вводят в Нью-Дели из-за роста темпов распространения COVID-19

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НЬЮ-ДЕЛИ. 27 ДЕКАБРЯ - Правительство индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, приняло в воскресенье решение ввести ночной комендантский час с 27 декабря в связи с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации телеканала India.TV, комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 05.00 следующего дня.

За минувшие сутки в столице выявили 290 новых заразившихся коронавирусом, один человек скончался, выздоровели 96 жителей.

В последние дни число новых заболевших в агломерации устойчиво превышает количество выздоровевших. Кроме того, Дели является одним из лидеров по темпам распространения Омикрон-штамма. Здесь зафиксировано 79 случаев инфициования данным штаммом, это второе место в стране после штата Махараштра (108 случаев). Всего в Индии выявили 422 заразившихся штаммом Омикрон, пишет ТАСС

В целом за минувшие сутки в Индии выявили 6987 новых случаев заражения и 162 летальных исхода. Общее число инфицированных в стране за время пандемии достигло 34 786 802, общее число смертей - 479 682.

Власти Индии опасаются новой волны заболеваемости из-за омикрон-штамма. Центральное правительство попросило штаты и союзные территории создать оперативные штабы и принять ряд превентивных мер по сдерживанию распространения инфекции. Местные эксперты прогнозируют возможность резкого роста темпов распространения Омикрон-штамма в Индии в январе и феврале следующего года.