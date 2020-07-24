Компания Казцинк закупила оборудование для больницы в Жайреме

Караганда. 23 июля. Kazakhstan Today - Горно-металлургическая компания ТОО "Казцинк" оказала помощь медучреждению в Жайреме в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В целом компания выделила более 85 млн тенге для закупки медицинского оборудования больницам Усть-Каменогорска, Риддера, города Алтая и поселка Жайрем, сообщили в акимате Карагандинской области.

В инфекционные отделения больниц, в которых ожидают пациентов с COVID-19, доставили 120 концентратов кислорода. Из них в инфекционное отделение поселковой больницы Жайрем - 5 концентратов по 650 тыс. тенге каждый. Они используются для кислородной терапии в случае осложнений от COVID-19, когда пациент не может дышать самостоятельно. Дополнительное снабжение медицинским кислородом повышает шансы в борьбе с болезнью, способствует интенсивному процессу регенерации, что сокращает период госпитализации.

Помимо этого, в больницу поступили: носилки подольно-поперечного сложения НППС (Омнимед); штатив разборчивый для вливаний ШР-01 (Омнимед); дефибриллятор-монитор ДКИ Н-11 (183260); инфузионный насос BeneFusion VP3; ингалятор кислородный 2L с канюлей; комплект шин транспортных складных взрослых больших КШТСв-Б-НН; тонометр Biopress нейлон 50*14; стетоскоп BL-ASM-1; мешок дыхательный реанимационный (взрослый) APEXMED; носилки санитарные брезентовые; отсасыватель "Элема-Н АМ1"; мастерсепт, 5 литров (по 3 канистры в коробке, всего 4 коробки); мастерсепт, 5 литров (канистра).

В это непростое время мы благодарим компанию "Казцинк", которая не осталась равнодушной, вовремя проявила гражданскую позицию и делает все, чтобы защитить семьи своих работников от распространения вируса", - говорится в сообщении акимата.

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