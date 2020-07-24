Контроль за соблюдением карантина усиливают в регионах Казахстана

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - В ходе заседания Оперативного штаба по вопросам COVID-19 заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов поручил разработать правила поведения граждан в период пандемии, передает Kazakhstan Today.

Заместитель премьер-министра поручил разработать правила поведения граждан в период пандемии, проводить в регионах ежедневные рейды по нарушениям карантинного режима с широким освещением в СМИ, а также им был дан целый ряд других оперативных поручений", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам соблюдения гражданами санитарного и масочного режима.

Нам надо кардинально менять сознание и поведение людей с акцентом на бесценность и уникальность жизни. У нас до сих пор полагают, что "маски все равно не помогут - носи не носи, а толку мало". Люди до сих пор руководствуются не фактами, а собственными некорректными убеждениями. Борьба с вирусом должна объединить всех казахстанцев "чувством общей цели", а общество само должно осуждать нарушение карантинного режима. В этом заключается одна из задач государственных органов", - отметил Тугжанов.

Оперативным штабом была отмечена недостаточная работа акиматов Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, где зафиксированы самые низкие показатели по рейтингу регионов COVID-19 Министерства здравоохранения.

Также заместитель премьер-министра поручил акимату Северо-Казахстанской области принять оперативные меры по разгрузке действующего коечного фонда.

Министерством внутренних дел доложено о выявлении с 5 июля 4,3 тыс. нарушений карантина, при этом отмечена недостаточная работа по их выявлению в Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, доложило, что, благодаря принятию оперативных мер, за двухнедельный период удалось достичь ряда положительных результатов:

- снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,3%;

- увеличилось количество выздоровевших на 60%;

- сократилось количество вызовов скорой помощи на 31%, в том числе по вопросам COVID-19 на 22%;

- снижена занятость реанимационных коек на 12%, а стационаров с 81% до 56%.

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