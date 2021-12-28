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Коронавирус может сохраняться в организме более семи месяцев

27.12.2021, 14:27 13356
Коронавирус может сохраняться в организме более семи месяцев
Фото: pacificsciencecenter.org
ВАШИНГТОН. 27 ДЕКАБРЯ - Специалисты Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что коронавирус может размножаться в тканях за пределами дыхательной системы и сохраняться в организме более семи месяцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты отметили, что некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от "длинного ковида": вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. 
 
Чтобы выяснить, насколько широко коронавирус распространяется за пределами дыхательного аппарата и в течение какого времени покидает организм, ученые вскрыли и изучили тела 44 инфицированных.
 
Оказалось, что вирус широко распространяется по телу человека даже в случаях, когда COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой форме. Уже на начальных стадиях заболевания вирус размножается в тканях за пределами дыхательной системы, пишет rbc.ru.
 

Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов", - отмечается в исследовании. 

 
Ученые подчеркнули, что воспаления за пределами легких при этом практически не наблюдалось.
 
Исследование находится на стадии рецензирования.
 

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Ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года поручил Мамин

28.12.2021, 10:53 201
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин на заседании правительства дал поручение ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Премьер-министр поручил повысить темпы массовой ревакцинации населения, активизировав соответствующую информационно-разъяснительную работу. 
 

Необходимо усилить работу по массовой ревакцинации. В первом полугодии 2022 года следует ревакцинировать около девяти миллионов человек", - сказал Мамин. 

 
Прививаться будут граждане, для которых в зависимости от вида поставленной ранее вакцины прошло шесть месяцев с момента вакцинации вторым компонентом, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Также с учетом роста заболеваемости в мире Мамин обратил особое внимание на строгую обязательность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе масочного режима в помещениях и общественном транспорте, а также социальной дистанции в местах скопления людей.
 
Напомним, на сегодняшний день вакцинировано более 9 млн человек первым компонентом — это почти 80% взрослого населения, и около 8,5 млн человек, или 75% взрослого населения — вторым компонентом. 

Подростков привито первым компонентом 242 тысяч человек, вторым компонентом — около 90 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 450 тысяч человек
 

Поставка 1 млн доз "Спутника Лайт" ожидается в первом квартале 2022 года

28.12.2021, 10:23 536
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова сообщила о сроках поставки российской вакцины "Спутник Лайт" в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Есмагамбетовой, в Казахстан в период с декабря по январь планируют поставить 150 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Всего в первом квартале 2022 года ожидается поствка 1 млн доз "Спутника Лайт".
 
Она отметила, что Казахстан и Россия уже провели предварительные переговоры по вопросам поставки.

Ранее и. о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев сообщил, в Казахстан поставят еще 5 млн доз вакцины. 
 

Буркитбаев: Казахстан ожидает поставку еще 5 миллионов доз вакцины

28.12.2021, 10:03 211
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ – В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 32%, сообщил в ходе заседания правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, эпидемиологическая ситуация РК по коронавирусной инфекции стабильная. Ежедневно в среднем регистрируется до 500 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и до 50 случаев - с отрицательным.
 

Согласно матрице оценки эпидситуации, на сегодняшний день 15 регионов Республики Казахстан находятся в "зеленой" зоне. В "желтой" зоне два региона - Северо-Казахстанская область и город Нур-Султан. В "красной" зоне регионов нет. Репродуктивное число составляет 0,95", - проинформировал Буркитбаев.

 
Также, по его данным, стабильная эпидемиологическая ситуация подтверждается преобладанием числа выздоровевших над заболевшими.
 

С сентября месяца отмечается стабильное превышение выздоровевших над заболевшими до 30 процентов", - уточнил он.

 
Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения, по данным ВОЗ, все разрешенные вакцины против COVID-19 продемонстрировали эффективность. Вместе с тем, согласно результатам ряда зарубежных исследований, у вакцинированных защита от инфекции снижается через шесть месяцев в среднем в 1,8 раза.
 

В настоящее время важно сохранить стабильность текущей эпидситуации по КВИ. Местным исполнительным органам необходимо активизировать проведение вакцинации и ускорить массовую ревакцинацию населения", - сказал Буркитбаев.

 
На текущий момент ревакцинации подлежат 9,2 млн человек, из которых более 400 тысяч уже ревакцинированы. На ревакцинацию в наличии имеется достаточное количество доз вакцины. С декабря по первый квартал 2022 года планируется поставка 5 млн доз, уточнил он.
 

В республике продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодня охват подлежащего взрослого населения первым компонентом составил 78,6%, вторым компонентом - 74,4% от подлежащего взрослого населения", - сказал и. о. министра здравоохранения.

 
А также сообщил, что с начала проведения вакцинации 95% заболевших и 96% больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, приходятся на невакцинированных.
 
 

 

В Казахстане с 5 января планируют допускать в банки, ЦОНы и ТРЦ только лиц с "зеленым" статусом в Ashyq

28.12.2021, 09:08 2281
В Казахстане с 5 января планируют допускать в банки, ЦОНы и ТРЦ только лиц с "зеленым" статусом в Ashyq
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - В Казахстане с 5 января планируют допускать в банки, ЦОНы и ТРЦ только лиц с "зеленым" статусом в Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в ТРЦ, торговые дома, торговые сети, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, караоке, бассейны, сауны, бани, банки, отделения "Казпочты", ЦОНы только лицам, имеющим "зеленый" статус по приложению Ashyq", - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев на заседании правительства.

 
Данную норму предлагается ввести с 5 января 2022 года, уточнил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23.59 27 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 986 553 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
 

Сводка эпидситуации в РК: 354 новых случая заболевания коронавирусом

28.12.2021, 08:57 2056
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 27 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 986 553 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 76,
 
в городе Алматы - 49,
 
в городе Шымкенте - 7,
 
в Акмолинской области - 46,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 8,
 
в Атырауской области - 3,
 
в ВКО - 17,
 
в Жамбылской области - 2,
 
в ЗКО - 2,
 
в Карагандинской области - 65,
 
в Костанайской области - 7,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 37,
 
в СКО - 30,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 958 277 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 361 человек (15 290 КВИ+ и 2 071 КВИ-), из них: в стационарах - 2533 пациента, на амбулаторном уровне - 14 828.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 211 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 71, на аппарате ИВЛ - 47.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 27 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 12 986 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 26 декабря от КВИ+ скончались девять человек.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
 

Медик назвал ранний симптом Омикрон-штамма КВИ

27.12.2021, 20:51 8731
Медик назвал ранний симптом Омикрон-штамма КВИ
Фото: pixabay
МОСКВА. 27 ДЕКАБРЯ - Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча, этот симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. 
 
В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта Дельта, сообщает РИА Новости.
 
К признакам инфицирования Омикроном также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.
 
Ранее стало известно, что Омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека, поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. 
 
Специалисты Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что коронавирус может размножаться в тканях за пределами дыхательной системы и сохраняться в организме более семи месяцев.
 
Правительство индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, приняло в воскресенье решение ввести ночной комендантский час с 27 декабря в связи с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции.
 

Комендантский час вводят в Нью-Дели из-за роста темпов распространения COVID-19

27.12.2021, 14:41 13391
Комендантский час вводят в Нью-Дели из-за роста темпов распространения COVID-19
Фото: fit.thequint.com
НЬЮ-ДЕЛИ. 27 ДЕКАБРЯ - Правительство индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью-Дели, приняло в воскресенье решение ввести ночной комендантский час с 27 декабря в связи с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации телеканала India.TV, комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 05.00 следующего дня.
 
За минувшие сутки в столице выявили 290 новых заразившихся коронавирусом, один человек скончался, выздоровели 96 жителей. 
 
В последние дни число новых заболевших в агломерации устойчиво превышает количество выздоровевших. Кроме того, Дели является одним из лидеров по темпам распространения Омикрон-штамма. Здесь зафиксировано 79 случаев инфициования данным штаммом, это второе место в стране после штата Махараштра (108 случаев). Всего в Индии выявили 422 заразившихся штаммом Омикрон, пишет ТАСС.
 
В целом за минувшие сутки в Индии выявили 6987 новых случаев заражения и 162 летальных исхода. Общее число инфицированных в стране за время пандемии достигло 34 786 802, общее число смертей - 479 682.
 
Власти Индии опасаются новой волны заболеваемости из-за омикрон-штамма. Центральное правительство попросило штаты и союзные территории создать оперативные штабы и принять ряд превентивных мер по сдерживанию распространения инфекции. Местные эксперты прогнозируют возможность резкого роста темпов распространения Омикрон-штамма в Индии в январе и феврале следующего года.
 

Госорганы Казахстана не публикуют информацию о миллионных грантах, полученных для борьбы с COVID-19

27.12.2021, 14:04 14461
Госорганы Казахстана не публикуют информацию о миллионных грантах, полученных для борьбы с COVID-19
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - В 2020 году Казахстан получил более двух миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом от международных финансовых организаций, однако госорганы страны не предоставляют информацию об их расходовании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Помощь Казахстану была предоставлена как возмездно (в виде займов и кредитов), так и безвозмездно (в виде грантов и технического содействия, ТА). Финансирование предоставили: Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Международные финансовые организации, выделившие помощь, демонстрируют более высокий уровень прозрачности, чем государственные органы, получившие финансирование. Результаты анализа говорят о низком уровне прозрачности со стороны государственных органов и госкомпаний. Государственные органы Казахстана публикуют информацию о помощи, только если она оформлена в виде займов, то есть ратифицирована парламентом и имеет силу закона. Информация по грантам и технической помощи публично не доступна", - сообщает директор Zertteu Research Institute Шолпан Айтенова.

 
По ее мнению, необходимо разработать единую цифровую платформу, которая позволит отслеживать потоки получения и использования средств международных финансовых организаций. Открытый доступ к данным повысит эффективность государственного управления внешними потоками помощи и госдолгом. 
 
Завтра общественный фонд намерен презентовать в онлайн-формате результаты исследования доступности информации о займах и грантах, которые Казахстан получил для борьбы с COVID-19 в 2020 году.
 

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