Коронавирус может сохраняться в организме более семи месяцев

Фото: pacificsciencecenter.org

ВАШИНГТОН. 27 ДЕКАБРЯ - Специалисты Национальных институтов здоровья США пришли к выводу, что коронавирус может размножаться в тканях за пределами дыхательной системы и сохраняться в организме более семи месяцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специалисты отметили, что некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от "длинного ковида": вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

Чтобы выяснить, насколько широко коронавирус распространяется за пределами дыхательного аппарата и в течение какого времени покидает организм, ученые вскрыли и изучили тела 44 инфицированных.

Оказалось, что вирус широко распространяется по телу человека даже в случаях, когда COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой форме. Уже на начальных стадиях заболевания вирус размножается в тканях за пределами дыхательной системы, пишет rbc.ru

Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов", - отмечается в исследовании.

Ученые подчеркнули, что воспаления за пределами легких при этом практически не наблюдалось.

Исследование находится на стадии рецензирования.