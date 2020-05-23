Коронавирус подтвердился у двух сотрудников телеканала, работавших в Казмедиацентре

В "Казмедиа орталыгы" у двух сотрудников Первого канала "Евразия" в ходе профилактического обследования выявлен вирус COVID-19. В обоих случаях имело место бессимптомное течение заболевания. Пациенты доставлены в стационар", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что профилактическим обследованием на наличие коронавируса лабораторно обследовано 185 сотрудников телеканала. Проведен весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, выявлен круг близких и потенциальных контактов, которые определены на домашний карантин.
В здании "Казмедиа орталыгы" усилен санитарно-противоэпидемический режим и контроль со стороны департамента", - подчеркивается в сообщении.
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