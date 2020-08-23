Коронавирус подтвержден более чем у 104 тыс. казахстанцев

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению в Казахстане коронавирусной инфекции сообщила об эпидемиологической ситуации по COVID-19 на 21 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

За вчерашний день в Казахстане зарегистрированы 242 новых случая заболевания КВИ, из них 129 симптомных носителей и 113 - бессимптомных.

Таким образом, всего в стране подтверждено 104 313 случаев, из них: в городе Алматы - 14 034 (+40), в городе Нур-Султане -13 710 (+24), в Атырауской области - 10 803 (+17), в Карагандинской области - 9918 (+24), в ВКО - 7951 (+30), в ЗКО - 6662 (+16), в городе Шымкенте - 5160 (+1), в Алматинской области - 4864 (+7), в Жамбылской области - 4043 (+9), в СКО - 3836 (+14), в Павлодарской области - 3750 (+15), в Костанайской области - 3325 (+10), в Мангистауской области - 3305 (+12), в Акмолинской области - 3304 (+8), в Туркестанской области - 3235 (+11), в Кызылординской области -3224 (+2), в Актюбинской области - 3189 (+2).

Также сообщается, что за 21 августа 1792 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 89 712 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства