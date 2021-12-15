Коронавирус ускоряет старение организма - российские медики

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МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ - Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе рассказал об основных проявлениях постковидного синдрома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил Зураб Кекелидзе, COVID воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома приводит к раздражительности и частичной амнезии. "Есть и другие нарушения", сообщает телеканал РБК

По словам врача "Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес…После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент) неправильно оценивает свои функции".

Кекелидзе привел в пример спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось. Кроме того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.

Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения", - сообщил он.

Врач отметил, что специалисты провели исследование по этой теме и выяснили, что во время заболевания COVID происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. "Гематоэнцефалический барьер - это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг", - сообщил врач.