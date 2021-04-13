Коронавирус в Алматы: рост заболеваемости вызван распространением мутированных штаммов

АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала 2021 года зарегистрировано 22 568 случаев (показатель на 100 тыс. населения 1109,2), за последние сутки 709 случаев. Суточный прирост составил 1,7. Показатель заболеваемости за последние 7 дней возрос с 234,8 до 241,8 при сохраняющемся репродуктивном числе R-1,2. В апреле текущего года продолжается прогнозируемый подъем заболеваемости, динамика недельного развития эпидемии КВИ соответствует прогнозу - 4376 случаев, фактически с 1 по 7 апреля зарегистрировано 4340 случаев КВИ", - сообщили в департаменте санэпидконтроля Алматы.

По данным ведомства, причинами роста коронавирусной инфекции в городе Алматы, как отмечалось ранее, является прежде всего распространение мутированных штаммов COVID-19. Подъем заболеваемости совпадает с выявлением мутированных штаммов, при которых отмечается укороченный инкубационный период, поражение всех возрастных групп, включая детей до 1 года, более тяжелое течение и высокая летальность.

Рост заболеваемости КВИ среди детей до 1 года достиг 64 случаев за последние 7 дней апреля против 12 случаев в 1 неделе марта месяца, то есть недельная регистрация случаев КВИ среди детей до 1 года возросла в 5,3 раза, чем до распространения мутированных штаммов КВИ. За весь 2020 год среди детей до 1 года было зарегистрировано всего 165 случаев КВИ; а среди детей до 14 лет - с 107 случаев до 372, то есть в 3,5 раза", - сообщили в ДСЭК.

За последние 14 дней отмечается снижение заболеваемости КВИ на 1,1% среди подростков 15-19 лет (с 4,5 до 3,4%), среди граждан 20-39 лет на 3,5% (с 39,1 до 35,6%). Среди граждан 40-59 лет отмечается рост заболеваемости на 1,4% (с 26,7 до 28,1%), а старше 60 лет заболеваемость возросла - на 4% (с 19,2 до 23,0%), соответственно.

По занятости населения за последние 14 дней больше всего случаев КВИ зарегистрировано среди неработающего населения - 35% (2967 человек), среди которых превалируют приезжие, работников различных ТОО, ИП, АО - 23% (1977 человек), среди пенсионеров - 17% (1417 человек), школьников - 6,2% (527 случаев) и среди детей дошкольного возраста - 4%, 339 случаев КВИ (283 неорганизованные дети (83,5%), посещающие детские сады 56 (16,5%).

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