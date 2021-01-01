Коронавирус в Казахстане: как развивалась ситуация

Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - Как развивалась ситуация с коронавирусом в Казахстане с начала 2020 года - в обзоре агентства Kazakhstan Today.

С начала года Казахстан стал принимать меры по профилактике коронавирусной инфекции, которая активно распространялась во всем мире. В конце января было принято постановление главного государственного санитарного врача РК "Об усилении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических , которая активно распространялась во всем мире. В конце января было принято постановление главного государственного санитарного врача РК "Об усилении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Республики Казахстан ".

Многие граждане Казахстана не смогли вернуться из закрытых на карантин городов Китая и других стран. Был организован ряд эвакуационных рейсов.

С 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР. С 1 февраля приостановлены пассажирские поезда по маршрутам следования из КНР. С 3 февраля приостановлено регулярное воздушное сообщение с Китаем.

Приняты меры безопасности по ограничению въезда как наших граждан, так и граждан других государств из тех стран, которые являлись неблагополучными по коронавирусной инфекции. Помимо ограничения въезда, применялся карантин для всех прибывших в течение 14 дней.





В Казахстане возник и средств индивидуальной защиты. Наблюдались спекуляции и попытки вывоза средств защиты за границу. дефицит масок и средств индивидуальной защиты. Наблюдались спекуляции и попытки вывоза средств защиты за границу.

На фоне общей сложной экономической ситуации аптечные сети зафиксировали рекордную прибыль. По данным Минфина, только за первые две недели лета аптеки заработали свыше 10 млрд тенге. При этом проверка Комитета госдоходов показала, что реальный оборот отражают только 60% аптек, а часть из них применяет онлайн-ККМ нерегулярно или вовсе не использует.

13 марта в Казахстане выявили первые случаи коронавируса.

Локдаун

введен режим чрезвычайного положения, который впоследствии был 15 марта до 15 апреля в Казахстане, который впоследствии был продлен до 11 мая

жесткие карантинные меры. 19 марта в Алматы и Нур-Султане вступили в силу ограничительные меры по недопущению распространения COVID-19 . После введения режима ЧП в республике стали вводить

На границах городов появились блокпосты, через которые запрещалось передвигаться. Закрыты предприятия, рынки, кафе и рестораны, ТРЦ. Работники организаций переведены на удаленный режим. Приостановили работу детские сады, школьники и студенты перешли на дистанционную форму обучения. Также ограничено передвижение граждан и транспорта. Жителям разрешено выходить из дома в крайнем случае, соблюдая карантинные меры и масочный режим.

В республике отменены все массовые мероприятия. Из-за пандемии по всему миру организация множества политических мероприятий пересмотрена: многие были отменены, остальные стали проходить в онлайн-формате.

В Казахстане ввели в действие меры поддержки бизнеса , пострадавшего от введения чрезвычайного положения. Президентом было поручено разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен.

Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составил 5,9 трлн тенге

В стране с 31 марта приостановлено пассажирское сообщение между регионами Казахстана. Отменено курсирование всех пассажирских поездов, в том числе частных перевозчиков и других железнодорожных администраций.

Регулярные межрайонные, междугородние, межобластные и международные автобусные перевозки , а также работа автостанций и автовокзалов были возобновлены лишь 25 декабря. Режим их работы устанавливается с учетом эпидемиологической ситуации в регионах и расписания движения автобусов.

Также были отменены авиасообщения. Доходы авиакомпаний снизились вдвое. Основное сокращение пришлось на пассажирские перевозки.

В апреле после жесткого локдауна постепенно стали смягчаться карантинные меры . Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК приняла решение возобновить работу некоторых секторов экономики в Алматы и Нур-Султане с 20 апреля. Обязательным условием их функционирования являлось строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

С 1 мая начали возобновляться внутренние авиаперевозки.

После снятия режима ЧП были ослаблены все карантинные меры, и с момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев КВИ увеличилось в 7 раз. В связи с этим 29 июня Касым-Жомарт Токаев поручил внести предложение по введению жесткого карантина.

С 5 июля в Казахстане был введен строгий двухнедельный карантин. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки, объекты культуры и религиозные объекты, дошкольные учреждения и другие. Работу общественного транспорта ограничили по времени. Собираться в общественных местах на открытом воздухе и перемещаться по улицам разрешено в составе не более трех человек (за исключением членов одной семьи). Впоследствии карантин продлевали дважды, до 16 августа.

За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований введены штрафы: для граждан - 30 МРП (83 340 тенге), для субъектов предпринимательства - от 230 МРП (638 940) и выше.

В связи с ограничениями в июле возобновились социальные выплаты 42 500 тенге гражданам, потерявшим доход в связи с карантином.

С 17 августа во всех регионах Казахстана возобновили работу торгово-развлекательные центры, бутики и крытые рынки. Но ограничения по-прежнему были сохранены по выходным дням. Также началось постепенное возобновление международных авиарейсов.

С 31 августа одобрен второй этап карантинных послаблений: возобновлена деятельность религиозных объектов (без проведения коллективных мероприятий), бассейнов, фитнес-центров, объектов культуры - все объекты открыты при условии ограничений по наполняемости. Также открыты для посещения нацпарки, заповедники.

На фоне карантина, потери доходов для многих граждан, высокой смертности, волну возмущения вызвал праздничный фейерверк, проведенный в Нур-Султане 6 июля. Как позднее заявил первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев, этим салютом организаторы "хотели поднять дух людей в сложной ситуации. Но это как раз тот случай, когда лекарство оказалось хуже болезни".

13 июля в Казахстане было объявлено Днем траура по погибшим от КВИ . В полдень по всей стране прошла минута молчания. Глава государства выразил соболезнования родным и близким умерших, назвав пандемию общей трагедией для всех. Он призвал соотечественников проявить стойкость и ответственность перед выпавшими испытаниями, а также не опускать руки и не поддаваться апатии.

скандал с главой Фонда социального медстрахования. Казахстанцы начали обсуждать В разгар эпидемии возник. Казахстанцы начали обсуждать пост в соцсетях жены главы ФСМС , которая похвалилась 12-й машиной в подарок от мужа. Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство ФСМС и провести расследование.

Вскоре Антикоррупционная служба сообщила о начале досудебного расследования в отношении руководства ФСМС. Возбуждено три уголовных дела по фактам: хищения должностными лицами ФСМС бюджетных средств, незаконной реализации отдельными гражданами крупной партии медицинских масок, а также по факту попытки хищения бюджетных средств в особо крупном размере отдельными руководителями медицинских учреждений.

Касым-Жомарт Токаев 10 июля поручил . Также глава государства поручил создать спецкомиссию по исправлению ошибок в борьбе с пандемией. Он поставил задачу обеспечить полное медицинское обслуживание и доступ к основным лекарственным средствам, заявив, что Минздрав допустил ряд серьезных ошибок в управлении. дополнительно выделить на борьбу с коронавирусом 150 млрд тенге . Также глава государства поручил создать спецкомиссию по исправлению ошибок в борьбе с пандемией. Он поставил задачу обеспечить полное медицинское обслуживание и доступ к основным лекарственным средствам, заявив, что Минздрав допустил ряд серьезных ошибок в управлении.

В июле возник скандал с выплатой медработникам, заболевшим коронавирусом, обещанных надбавок. В Минздраве задержку выплат объяснили сложной процедурой проверки каждого случая заражения и сверкой данных между структурами ведомства. Одной из целей проверки было установить, действительно ли медработники заразились при исполнении профессиональных обязанностей. В ситуацию вмешался Касым-Жомарт Токаев. Он также поручил разобраться с теми, кто наживается на смертях людей. В частности, после распространения коронавируса в РК значительно выросла стоимость услуг моргов и ритуальных агентств.

К концу августа 729 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с заражением коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам медработников, которые скончались в результате заболевания.

В октябре Токаев поручил выплатить пособия всем погибшим от КВИ медикам без расследований и в кратчайшие сроки. "По моему поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 млрд тенге. Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, вплоть до того, что этим вопросом занялся парламент", - сказал глава государства.

По его словам, за период пандемии по состоянию на 30 сентября от коронавируса умерло 182 медицинских работника. Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям.

С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года в Казахстане усилили ограничительные карантинные меры . Установлен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Установлен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов.





По состоянию на 30 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрировано 154 720 случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране выздоровели от COVID-19 142 475 человек. По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане с 13 марта по 31 декабря зарегистрировано 2284 летальных случая от коронавируса. Кроме того, с 1 августа зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками COVID-19 - 45 723, случаев с летальным исходом - 499, всего выздоровели – 33 083 человека.

Вакцина

В середине марта Национальный центр биотехнологии и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности начали совместную работу по созданию вакцины против коронавируса COVID-19.

ВОЗ зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

19 декабря стартовала III (заключительная) фаза клинических исследований отечественной вакцины . В них участвует три тысячи добровольцев, испытания планируют закончить до конца декабря.

21 декабря в Казахстане начали производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". На базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз. Массовая вакцинация "Спутником V", произведенным в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.





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