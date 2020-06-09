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Коронавирус выявили у 24 сотрудников телеканала "Казахстан" в Алматы

08.06.2020, 17:21 8263
Коронавирус выявили у 24 сотрудников телеканала "Казахстан" в Алматы
Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Коронавирус выявили к 24 сотрудников телеканала "Казахстан" в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, коронавирусная инфекция выявлена у сотрудников телеканала при проведении профилактического осмотра. 
 
Также обследованы все близкие и контактные заболевших.
 
Кроме того, обследование проведено среди сотрудников "Первого канала Евразия", который располагается в том же здании и имеет один вход с телеканалом "Казахстан".
 
 

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