Коронавирус выявили у 24 сотрудников телеканала "Казахстан" в Алматы

По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, коронавирусная инфекция выявлена у сотрудников телеканала при проведении профилактического осмотра.
Также обследованы все близкие и контактные заболевших.
Кроме того, обследование проведено среди сотрудников "Первого канала Евразия", который располагается в том же здании и имеет один вход с телеканалом "Казахстан".
Ранее коронавирус подтвердился у двух сотрудников телеканала, работавших в Казмедиацентре.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства