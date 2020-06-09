Коронавирус выявили у 24 сотрудников телеканала "Казахстан" в Алматы

Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Коронавирус выявили к 24 сотрудников телеканала "Казахстан" в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, коронавирусная инфекция выявлена у сотрудников телеканала при проведении профилактического осмотра.

Также обследованы все близкие и контактные заболевших.

Кроме того, обследование проведено среди сотрудников "Первого канала Евразия", который располагается в том же здании и имеет один вход с телеканалом "Казахстан".

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