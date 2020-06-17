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Коронавирус выявлен у 33 сотрудников рудоуправления "Казмарганец" в Карагандинской области

16.06.2020, 14:16 14986
Караганда. 16 июня. Kazakhstan Today - Коронавирус выявлен у 33 сотрудников рудоуправления "Казмарганец" АО "ТНК "Казхром" в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 

Заболевшие были выявлены перед отправлением сотрудников на вахту по результатам ПЦР-тестирования, инициированного компанией. Выполнены все необходимые меры, определен круг контактных, проведены анализы. Компания предоставляет им всю необходимую помощь и желает скорейшего выздоровления", - сообщили в пресс-службе "Евразийской группы".

 
По информации компании, деятельность РУ "Казмарганец" приостановлена с 13 до 19 июня для проведения усиленной дезинфекции. В период приостановки предприятия сотрудникам будет начисляться заработная плата согласно Трудовому кодексу РК. 
 
В данный момент на производственных площадках РУ "Казмарганец" находится минимальное количество сотрудников, необходимых для деятельности предприятия.
 
Как заявили в пресс-службе, "недельная остановка деятельности "Казмарганца" не окажет влияния на производственные показатели компании".
 

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