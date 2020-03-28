Коронавирус зарегистрирован в Мангистауской области, всего в РК - 126 случаев заболевания

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.35 27 марта 2020 года зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждены 126 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

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