Коронавирусом в Казахстане болеют 211 медработников

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - На сегодняшний день в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 211 медицинских работников, передает Kazakhstan Today.

Доля медработников от общего количества заболевших составила 20,5%, сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

По ее информации, случаи коронавируса среди медицинских работников зарегистрированы в 13 регионах республики. Большинство из них в Алматы, Нур-Султане, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

Из них 74 медицинских работника работали в профильных стационарах, задействованных по уходу за больными с подозрением на COVID-19 и его лечением. В том числе в карантинном центре - 20 человек, в провизорном стационаре - 10 человек, в инфекционных больницах - 44 человека. В неинфекционных стационарах и в сети первичной медико-санитарной помощи, при контакте с больными, заболел 51 медработник. В том числе 21 специалист СЭС Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Самая большая доля заболевших приходится на службу СЭС Нур-Султана - 11 человек и Алматы - 7 человек", - сказала Бюрабекова.

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