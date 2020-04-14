Коронавирусом в Казахстане болеют 211 медработников

Доля медработников от общего количества заболевших составила 20,5%, сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.
По ее информации, случаи коронавируса среди медицинских работников зарегистрированы в 13 регионах республики. Большинство из них в Алматы, Нур-Султане, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.
Из них 74 медицинских работника работали в профильных стационарах, задействованных по уходу за больными с подозрением на COVID-19 и его лечением. В том числе в карантинном центре - 20 человек, в провизорном стационаре - 10 человек, в инфекционных больницах - 44 человека. В неинфекционных стационарах и в сети первичной медико-санитарной помощи, при контакте с больными, заболел 51 медработник. В том числе 21 специалист СЭС Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Самая большая доля заболевших приходится на службу СЭС Нур-Султана - 11 человек и Алматы - 7 человек", - сказала Бюрабекова.
Как сообщалось ранее, в Казахстане каждый пятый заболевший коронавирусом - медик. Напомним, по состоянию на 14.39 сегодняшнего дня в Казахстане подтверждены 979 случаев регистрации коронавируса.
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