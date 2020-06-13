Коронавирусом в Нур-Султане заразились 330 врачей

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана города Сауле Кисикова и главный санитарный врач города Жанна Пралиева рассказали о случаях заражения коронавирусом среди врачей, передает Kazakhstan Today.

"Летальных случае от коронавирусной инфекции среди медицинских работников города Нур-Султана не было. В целом по городу зарегистрировано порядка 330 случаев заболеваемости среди медицинских работников. Это все учреждения города Нур-Султана: республиканские, городские, ведомственные. В том числе по медицинским организациям управления здравоохранения порядка 200 случаев. И только треть медработников были задействованы именно в тех стационарах провизорных и инфекционных, которые были задействованы в лечебно-диагностическом процессе пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказала Кисикова.

На сегодняшний день в столице выявлено 2620 случаев заражения КВИ. 14 человек скончались, 1825 - выздоровели.

В Национальном научном центре кардиохирургии на сегодняшний день зарегистрировано 40 случаев регистрации КВИ среди сотрудников. Обследования проводились с профилактической целью. С тяжёлым течением больных не наблюдается. Проводятся все противоэпидемические меры, все 40 специалистов и сотрудников находятся на домашнем карантине с бессимптомным течением", - сказала она.

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