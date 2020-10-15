Коронавирусом заболели 184 школьника - Минздрав

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - На сегодняшний день в Казахстане среди школьников зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников. При этом 73 случая - это ученики дежурных классов, из которых 12 человек получают лечение в стационарах", - сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

По ее словам, большая часть заболеваний COVID-19 среди школьников зафиксирована в Восточно-Казахстанской области - 21 случай в 17 школах, а также в Северо-Казахстанской области - 15 случаев в 11 школах.

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