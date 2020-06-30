Коронавирусом заболели 25 игроков ФК "Кайсар"

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Коронавирус подтвержден у 25 футболистов футбольного клуба "Кайсар", передает Kazakhstan Today.

Как рассказал Sports.kz главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов, в клубе выявлены случаи заражения коронавирусом у игроков.

10 игроков "Кайсара" сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодежной команды, "Байконура", то общее количество инфицированных составляет 25 человек. Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус", - прокомментировал Младенов.

По информации портала, 1 июля "Кайсар" должен играть в матче чемпионата Казахстана с "Таразом".

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