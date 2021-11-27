Два года пандемии COVID-19. Обзор Kazakhstan Today
26.11.2021, 16:30 27514
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Два года назад началась пандемия коронавируса нового типа SARS-CoV-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно исследованию троих ученых, опубликованному в издании PLOS Pathogens, 17 ноября 2019 года названо самой вероятной датой первого случая COVID-19. Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань, когда в одной из больниц обратили внимание на рост случаев заболевания пневмонией с тяжелым течением и неясной причиной. В результате исследований был выявлен новый вирус, как этиологический фактор, вызвавший эти заболевания.
Научные исследования о зарождение коронавируса весьма противоречивы, некоторые из них утверждают, что Ухань не является первоисточником инфекции. Появляется все больше свидетельств того, что еще до первого сообщения о необъяснимых случаях пневмонии в Ухане, COVID-19 был обнаружен во многих местах по всему миру. Результаты повторного тестирования образцов крови, недавно опубликованные двумя авторитетными исследовательскими учреждениями в Италии и Нидерландах, показывают, что новый вирус мог распространиться в Италии уже в сентябре 2019 года. Ученые заявили, что коронавирус появился в США уже в декабре 2019 года.
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В феврале 2020 года инфекция начала быстро распространяться по разным странам, несмотря на принимаемые властями Китая карантинные меры, и уже 11 марта вспышка была объявлена пандемией, а два дня спустя - что центром пандемии является Европа, лидером по распространению инфекции в Европе стала Италия.
По данным портала worldometers, по состоянию на 26 ноября 2021 года в мире зарегистрировано более 260 млн случаев заболевания и более 5 млн летальных исходов.
Первый случай COVID-19 в Казахстане был зарегистрирован 13 марта 2020 года в Алматы. Двое граждан, прибывших из Германии, сдав тест на коронавирусную инфекцию, получили положительный результат.
1 апреля 2020 года главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о распространении коронавирусной инфекции среди медицинских сотрудников. По состоянию на 13 апреля 2020 года в Казахстане уже было выявлено свыше тысячи случаев регистрации коронавируса.
В это же время появляется информация, что в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку - 44-летней американке Дженнифер Халлер. А в Китае приступили к испытаниям сразу нескольких вакцин от коронавируса.
В начале апреля прошлого года в Алматы началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест. По всей республике стали разворачивать мобильные полевые госпитали, палаточные лагеря, пациентов принимали даже в гостиницах и школах, закрытых на тот момент на карантин.
По всему миру закрывались школы, и дети переходили на онлайн-обучение, во многих странах дети до сих пор учатся онлайн. Работники, как государственного сектора, так и частного бизнеса, во время пандемии были вынуждены работать удаленно.
В Казахстане тысячи субъектов бизнеса были ограничены в работе в связи со скоплением людей в замкнутом пространстве, которое могло привести к новым заражениям. В качестве альтернативы полного закрытия бизнеса и для частичного снятия ограничений в начале 2021 года был запущен проект "Ashyq".
Авиасообщение со многим странами до сих пор остается ограниченным. В аэропортах работают лаборатории по тестированию населения, потому что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус стал пропускным билетом почти во все страны, а уже после старта кампаний вакцинации этим билетом стал паспорт вакцинации. Для восстановления допандемийного уровня жизни во всем мире началось взаимное признание паспортов вакцинации между странами. На сегодняшний день Казахстан признал действительными на своей территории паспорта вакцинации против КВИ граждан, выданные в таких странах, как: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Республика Мальдивы, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Сербия, Республика Тунис, Республика Индия, Республика Филиппины, Таиланд, Турецкая Республика, Эстонская Республика.
Кампания по добровольной вакцинации населения российской вакциной "Спутник V" в Казахстане стартовала 1 февраля 2021 года. В апреле 2021 года была выпущена инактивированная вакцина QazVac и началась вакцинация отечественной вакциной. А уже в ноябре текущего года началась вакцинация подростков и беременных женщин зарубежной вакциной Comirnaty (Pfizer).
Стоит отметить, что на фоне старта массовой вакцинации населения появились антиваксеры, которые тормозили процесс вакцинации и призывали отказаться от вакцинации против коронавируса. Были зарегистрированы факты подделки и продажи паспортов вакцинации. На фоне этого стали появляться новые штаммы коронавирусной инфекции, которые вызвали новые волны заболевания. По мнению специалистов, на сегодняшний день вакцинация является единственным надежным способом покончить с пандемией.
В октябре министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объявил, что за период пандемии Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Он также отметил, что министерством для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса постоянно проводится генетическое изучение вирусов и за 2020-2021 годы исследовано 1407 проб. В результате в марте были выявлены Alpha-штамм (британский), Beta-штамм (южноафриканский), в июне Delta-штамм (индийский), в августе Eta-штамм (нигерийский).
С 22 ноября в медицинских организациях Казахстана началась ревакцинация граждан, которые девять месяцев назад в числе первых получили вакцину против коронавируса.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек. Вакциной Comirnaty (Pfizer) вакцинировано 35 012 граждан, из них 26 354 детей, а также 8658 беременных и кормящих женщин.
По последним данным, в Казахстане подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста и 82 360 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 ноября 2021 года зарегистрировано 12 635 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 5130 летальных случаев от пневмонии с признаками коронавируса.
В заключение приведем слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что в настоящее время необходимо подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней.
По его словам, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу, если человечество извлечет уроки и сможет создать современную финансируемую систему подготовки к пандемиям.
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Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд из 9 африканских стран и Гонконга
26.11.2021, 23:41 7291
МОСКВА. 26 НОЯБРЯ - Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд из 9 стран и Гонконга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает издание РБК, из-за появления в Южной Африке нового штамма коронавируса Россия ограничит с полуночи 28 ноября въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд).
По информации источника, решение касается иностранцев, живущих в Гонконге и этих странах на юге Африки, а также иностранцев, которые пробыли там в течение последних десяти дней.
Роспотребнадзору совместно с Минтрансом поручено организовать экспресс-тестирование россиян, прибывших из этих стран и Гонконга, а также из любой точки Китая, Израиля и Великобритании. Тестировать также будут иностранцев, которые прилетят в Россию из КНР, Израиля и Британии.
Кроме того, Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля. Рейсы в эту страну были прекращены в апреле из-за нестабильной эпидемической обстановки. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что регистрировались случаи завоза из Танзании и малярии. С тех пор запрет на полеты неоднократно продлевали.
Граждане стран, из которых с 28 ноября запрещен въезд из-за нового штамма коронавируса, не посещали Россию массово, следует из данных погранслужбы ФСБ. Чаще всех приезжали из ЮАР: в январе - сентябре 2021 года в России побывали 1,4 тыс. граждан этой республики, большинство из них приезжали с деловыми целями или в качестве обслуживающего персонала транспортных средств. В остальных случаях речь фактически идет о единичных поездках. За три квартала этого года в России побывали 242 гражданина Танзании, 113 жителей Мозамбика, 109 жителей Зимбабве, 94 - из Намибии, 64 - из Гонконга, 45 - из Свазиленда, 25 - из Ботсваны и три гражданина Лесото.
Как сообщалось ранее, в Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта.
Напомним также, что в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини в связи с появлением нового штамма короновируса.
Также сообщалось, что ВОЗ созвал чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта
26.11.2021, 21:29 17470
БРЮССЕЛЬ. 26 НОЯБРЯ - Пациентка с новым южноафриканским штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст, пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский вариант коронавируса, прибыла из Египта, информирует РИА "Новости".
В Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. Первые симптомы были выявлены 22 ноября", - написал Ван Ранст в Twitter.
Ранее министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом в стране. При этом он подчеркнул, что власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с вариантом Дельта.
По информации источника, речь идет о женщине, вернувшейся из Египта транзитом через Турцию.
Ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.
Напомним также, что в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини в связи с новым штаммом коронавируса.
В СКО количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в ноябре снизилось почти вдвое
26.11.2021, 20:22 23896
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 НОЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в сутки за последние две недели ноября снизилось до 60 со 100 госпитализаций в сентябре - октябре, сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов в ходе брифинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в области остается напряженной.
Суточная госпитализация, по сравнению с сентябрем - октябрем, когда в стационар поступали до 100 человек, снизилась. Но тем не менее остается высокой - до 60 человек в сутки. В стационарах находятся 608 пациентов. Из них более 60% относятся к категории условно тяжелых. На сегодняшний день в отделении реанимации 49 человек, в палатах интенсивной терапии 29, и 343 человека находятся в постоянной кислородной зависимости", - отметил Айманов.
В ходе брифинга главный санитарный врач СКО Асет Жуматаев отметил, что за минувшие две недели выявили 1919 инфицированных, за минувшие сутки - 138. В области наблюдается незначительное снижение заболеваемости в 5,3%, однако в трех районах - Есильском, М. Жумабаева и Тайыншинском - наблюдается рост.
Каждый день по области регистрируется 3-5 летальных случаев от коронавируса. На амбулаторном лечении находятся более 3,5 тысячи человек, из них 1 770 - с бессимптомным течением заболевания", - сказал в свою очередь Айманов.
По его данным, с 1 февраля через инфекционные стационары прошли более 10 тыс. невакцинированных пациентов. У многих было тяжелое течение заболевания и многим требуется длительная реабилитация. Через реанимации прошли 1549 человек. Из них скончались 364.