Два года пандемии COVID-19. Обзор Kazakhstan Today

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НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Два года назад началась пандемия коронавируса нового типа SARS-CoV-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно исследованию троих ученых, опубликованному в издании PLOS Pathogens, 17 ноября 2019 года названо самой вероятной датой первого случая COVID-19. Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань, когда в одной из больниц обратили внимание на рост случаев заболевания пневмонией с тяжелым течением и неясной причиной. В результате исследований был выявлен новый вирус, как этиологический фактор, вызвавший эти заболевания.













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30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В феврале 2020 года инфекция начала быстро распространяться по разным странам, несмотря на принимаемые властями Китая карантинные меры, и уже 11 марта вспышка была объявлена пандемией, а два дня спустя - что центром пандемии является Европа, лидером по распространению инфекции в Европе стала Италия.



По данным портала worldometers, по состоянию на 26 ноября 2021 года в мире зарегистрировано более 260 млн случаев заболевания и более 5 млн летальных исходов.







Первый случай COVID-19 в Казахстане был зарегистрирован 13 марта 2020 года в Алматы. Двое граждан, прибывших из Германии, сдав тест на коронавирусную инфекцию, получили положительный результат.

А уже 15 марта прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".





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28 марта "Казпочта" сообщила, что 28 стран прекратили почтовое сообщение с Казахстаном из-за распространения коронавируса. На тот момент по республике были подтверждены уже 137 случаев заражения инфекцией.



Начались жесткие локдауны по всей республике, одна за другой области закрывались на карантин, на границах ставились блокпосты.

1 апреля 2020 года главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова 13 апреля 2020 года в Казахстане уже было выявлено свыше тысячи случаев регистрации коронавируса. главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о распространении коронавирусной инфекции среди медицинских сотрудников. По состоянию нав Казахстане уже было выявленослучаев регистрации коронавируса.





Ted S. Warren/AP

В это же время появляется информация, что в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку - 44-летней американке Дженнифер Халлер. А в Китае приступили к испытаниям сразу нескольких вакцин от коронавируса.

В начале апреля прошлого года в Алматы началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест. По всей республике стали разворачивать мобильные полевые госпитали, палаточные лагеря, пациентов принимали даже в гостиницах и школах, закрытых на тот момент на карантин.







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По всему миру закрывались школы, и дети переходили на онлайн-обучение, во многих странах дети до сих пор учатся онлайн. Работники, как государственного сектора, так и частного бизнеса, во время пандемии были вынуждены работать удаленно.

В Казахстане тысячи субъектов бизнеса были ограничены в работе в связи со скоплением людей в замкнутом пространстве, которое могло привести к новым заражениям. В качестве альтернативы полного закрытия бизнеса и для частичного снятия ограничений в начале 2021 года был запущен проект "Ashyq".



Авиасообщение со многим странами до сих пор остается ограниченным. В аэропортах работают лаборатории по тестированию населения, потому что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус стал пропускным билетом почти во все страны, а уже после старта кампаний вакцинации этим билетом стал паспорт вакцинации. Для восстановления допандемийного уровня жизни во всем мире началось взаимное признание паспортов вакцинации между странами. На сегодняшний день Казахстан признал действительными на своей территории паспорта вакцинации против КВИ граждан, выданные в таких странах, как: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Республика Мальдивы, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Сербия, Республика Тунис, Республика Индия, Республика Филиппины, Таиланд, Турецкая Республика, Эстонская Республика.





УВП города Нур-Султан

Кампания по добровольной вакцинации населения российской вакциной "Спутник V" в Казахстане стартовала 1 февраля 2021 года. В апреле 2021 года была выпущена инактивированная вакцина QazVac и началась вакцинация отечественной вакциной . А уже в ноябре текущего года началась вакцинация подростков и беременных женщин зарубежной вакциной Comirnaty (Pfizer).

Стоит отметить, что на фоне старта массовой вакцинации населения появились антиваксеры, которые тормозили процесс вакцинации и призывали отказаться от вакцинации против коронавируса. Были зарегистрированы факты подделки и продажи паспортов вакцинации. На фоне этого стали появляться новые штаммы коронавирусной инфекции, которые вызвали новые волны заболевания. По мнению специалистов, на сегодняшний день вакцинация является единственным надежным способом покончить с пандемией.

В октябре министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой за 2020-2021 годы исследовано 1407 проб. В результате в марте были выявлены Alpha-штамм (британский), Beta-штамм (южноафриканский), в июне Delta-штамм (индийский), в августе Eta-штамм (нигерийский).

министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объявил , что за период пандемии Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Он также отметил, что министерством для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса постоянно проводится генетическое изучение вирусов и. В результате в марте были выявлены

С 22 ноября в медицинских организациях Казахстана в медицинских организациях Казахстана началась ревакцинация граждан , которые девять месяцев назад в числе первых получили вакцину против коронавируса.





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По данным Минздрава , на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек. Вакциной Comirnaty (Pfizer) вакцинировано 35 012 граждан, из них 26 354 детей, а также 8658 беременных и кормящих женщин.



подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста и 82 360 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 ноября 2021 года зарегистрировано 12 635 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 5130 летальных случаев от пневмонии с признаками коронавируса.

По последним данным , в Казахстанес положительным результатом ПЦР-теста ис признаками коронавирусной инфекции. Всего в Казахстанезарегистрированоот коронавируса с положительным ПЦР-тестом иот пневмонии с признаками коронавируса.













В заключение приведем слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша , который заявил, что в настоящее время необходимо подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней.



По его словам, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу, если человечество извлечет уроки и сможет создать современную финансируемую систему подготовки к пандемиям.