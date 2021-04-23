НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Костанайская область перешла в "желтую" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 апреля 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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