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Костанайская область закроется на карантин

16.04.2020, 12:45 14770
Костанайская область закроется на карантин
Костанай. 16 апреля. Kazakhstan Today - Костанайская область закроется на карантин с 17 апреля, передает Kazakhstan Today. 
 

Заслушав специалистов сферы здравоохранения, приняли решение ввести с ноля часов 17 апреля до 07.00 1 мая на территории нашей области карантин", - сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в Instagram.

 
Глава региона подчеркивает, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты населения от коронавирусной инфекции. 
 

Такая практика уже применяется в других областях Казахстана. В первую очередь режим карантина позволит ограничить нам все контакты и не дать распространиться опасному вирусу. Сейчас наши врачи, полицейские и работники предприятий жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. Я призываю всех отнестись с уважением к их труду", - сказал Мухамбетов.

 
Аким попросил жителей области отнестись максимально серьезно к условиям карантина и подчеркнул необходимость находиться дома и соблюдать все медицинские рекомендации. 
 

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