Костанай. 16 апреля. Kazakhstan Today - Костанайская область закроется на карантин с 17 апреля, передает Kazakhstan Today.

Заслушав специалистов сферы здравоохранения, приняли решение ввести с ноля часов 17 апреля до 07.00 1 мая на территории нашей области карантин", - сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в Instagram .

Глава региона подчеркивает, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты населения от коронавирусной инфекции.

Такая практика уже применяется в других областях Казахстана. В первую очередь режим карантина позволит ограничить нам все контакты и не дать распространиться опасному вирусу. Сейчас наши врачи, полицейские и работники предприятий жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. Я призываю всех отнестись с уважением к их труду", - сказал Мухамбетов.

Аким попросил жителей области отнестись максимально серьезно к условиям карантина и подчеркнул необходимость находиться дома и соблюдать все медицинские рекомендации.

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