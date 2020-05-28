Костанайцев призвали не снижать уровень обеспокоенности за свое здоровье на фоне послабления карантинных мер

Костанай. 27 мая. Kazakhstan Today - Власти Костанайской области призывают жителей не снижать уровень обеспокоенности за свое здоровье на фоне послабления карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Я призываю жителей области со всей серьезностью отнестись к соблюдению мер личной безопасности. В первую очередь это мытье рук, ношение масок в общественных местах, ограничение общения в больших компаниях и проведения семейных торжеств. Отдельно хочу обратиться к предпринимателям. На вас лежит большая ответственность за своих работников. Их необходимо обеспечивать перчатками, масками и другими средствами защиты. Хочу обратить внимание жителей области, а также руководителей предприятий и организаций всех форм собственности на то, что мы продолжим мониторинг соблюдения карантинных мер. Решение о дальнейшем послаблении ограничений будет приниматься не только исходя из эпидемиологической ситуации, но в первую очередь при неукоснительном соблюдении режима карантина. В случае ухудшения эпидситуации, возможен возврат к строгому карантину", - заявил в своем обращении аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

С 28 апреля в Костанайской области (за исключением Житикары) прошло четыре этапа смягчения ограничительных мер. На сегодня возобновил свою работу ряд предприятий, организации финансового сектора, парикмахерские, непродовольственные магазины, рынки. При этом отмечается весомый недельный прирост заболеваемости: в период с 4 по 10 мая зарегистрировано 11 случаев (темп прироста за неделю составил 22%), с 11 по 17 мая - 18 случаев (темп прироста - 29,5%), с 18 по 24 мая - 48 случаев (темп прироста - 60,7%).

Многие восприняли открытие магазинов и парков как отмену режима карантина. Наблюдаются многочисленные нарушения ограничительных мер как со стороны граждан, так и со стороны субъектов предпринимательства", - отметил А. Мухамбетов.

В регионе зафиксировано 267 нарушений карантинного режима: несоблюдение ограничений по числу одновременного обслуживания в местах общепита, несоблюдение масочного режима, дистанции между покупателями, нарушения установленных санитарных правил в работе общественного транспорта и такси.

Соблюдение режима карантина проверяют 40 специальных мониторинговых групп, в составе сотрудников акиматов, местной полицейской службы, управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг. Ими проведено более 14 тысяч проверок.

Власти Костанайской области предпринимают меры по недопущению массового распространения коронавирусной инфекции: закуплено 40 аппаратов ИВЛ, 60 прикроватных мониторов, 11 тыс. защитных комбинезонов и другого медицинского оборудования, заключены договоры на приобретение 20 ларингоскопов, 20 дефибрилляторов, 20 хирургических отсосов, 2 анализаторов газов в крови, 3,5 тыс. защитных очков, 800 единиц дезинфицирующих средств, 10 тыс. марлевых повязок.

По линии гуманитарной помощи в Костанайскую область поставлено 4 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. масок, 200 бесконтактных термометров из Восточно-Казахстанской области. Акционеры компании "СарыаркаАвтоПром" передали 100 тыс. одноразовых и 5 тыс. медицинских масок, 1 тыс. защитных очков, 10 тепловизоров, 3 дверных инфракрасных термометра и 50 термодетекторов. Казахстанская компания Kusto Agro в рамках благотворительной акции #KustoHelp передала в Житикаринскую ЦРБ современный реанимобиль, а благотворительная организация "Милосердие" - 25 бактерицидных ламп, 500 защитных костюмов и экранов.

На сегодня в регионе проведено 29 217 исследований на наличие коронавирусной инфекции согласно алгоритму. Местные лаборатории в состоянии проводить до 1600 ПЦР-исследований на КВИ в сутки. С середины июня, с открытием 5 лабораторий на базе Национального центра экспертизы этот показатель намерены довести до 2000 исследований в сутки.

По данным на 27 мая 2020 года в Костанайской области зарегистрирован 131 случай COVID-19, выздоровело - 60 человек, зарегистрировано 2 летальных случая.

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