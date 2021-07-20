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"Красный" статус: 65 человек оштрафовали в Алматы за попытку посетить общественные места

19.07.2021 7102
"Красный" статус: 65 человек оштрафовали в Алматы за попытку посетить общественные места
Фото: ehonews.kz
АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - В Алматы 65 человек с "красным" статусом оштрафованы за попытку посетить общественные места, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной с тенденцией к ухудшению. Это связано с продолжающимся заражением невакцинированного и непереболевшего населения Дельта-штаммом коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе акима города.
 
Как стало известно на заседании городского штаба по недопущению дальнейшего распространения КВИ, с 9 по 14 июля за нарушение режима самоизоляции на 30 МРП (87 510 тенге. - Прим. агентства) оштрафован 31 человек с "красным" статусом. Всего с 28 апреля по 14 июля за нарушение режима самоизоляции на 30 МРП (1 МРП - 2 917 тенге. - Прим. агентства) 65 оштрафованы человек с "красным" статусом.
 

Чаще всего нарушители пытались пройти на объекты общественного питания, где выявлены 58 человек с "красным" и 13 с "желтым" статусом. На входах в ТРЦ выявлены 28 человек с "красным" и 10 с "желтым" статусом. 9 человек с "красным" статусом пытались пройти в аэропорт Алматы. В этой связи городской штаб по недопущению дальнейшего распространения КВИ призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей", - проинформировали в акимате.

 
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, с начала текущего года всего в Алматы зарегистрировано 65 878 случаев КВИ. За истекшие две недели в сравнении с предыдущими двумя неделями заболеваемость КВИ возросла в 2,6 раза, суточный прирост составил более 1%. С 1 по 18 июля зарегистрировано 10 093 случая КВИ, что соответствует пессимистичному прогнозу в 10 700 случаев.
 

Причина роста известна - распространение в городе с 18 июня варианта Дельта, который обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления. За последние 7 дней продолжается нарастание удельного веса "симптомных" больных с 88% за предыдущие 7 дней до 90%, против 50% во время первой волны эпидемии в прошлом году, обусловленной уханьским вариантом COVID-19", - отметили в департаменте. 

 
Специалисты ДСЭК города сделали прогноз развития санитарно-эпидемиологической ситуации по КВИ на предстоящие 3 месяца, до 30 сентября. Согласно базовому прогнозу, пик заболеваемости придется на 3-4 августа с регистрацией около 1600 новых случаев в сутки. Согласно пессимистичному прогнозу, пик заболеваемости будет зарегистрирован 10-11 августа с регистрацией до 1900 новых случаев в сутки. 
 
Занятость коечного фонда по базовому прогнозу достигнет 5-5,5 тыс. коек на пике и по пессимистичному прогнозу 6-6,5 тыс. коек на пике.
 
Таким образом, по базовому сценарию в июле прогнозируется 27,5 тыс. случаев КВИ, в августе - 34,5 тыс., в сентябре - 4,5 тыс. По пессимистичному прогнозу - в июле 29 тыс. случаев КВИ, в августе - 49,5 тыс., в сентябре - 13,5 тыс. случаев. 
 

Для обеспечения офлайн-обучения школьников проводится работа по мониторингу и охвату вакцинацией учителей. На сегодняшний день I компонентом вакцинированы 97% педагогов, II - 67,9%. Кроме того, I компонентом привиты 97,3% медицинских работников, II - 67,3%", - уточнили в ведомстве.

 
Отмечается, что за последние 2 недели анализ возраста заболевших показал прежнюю нацеленность вируса на детей и молодых людей ввиду высокой контагиозности варианта дельта. Удельный вес детей до 14 лет возрос на 1% и остается высоким, на уровне 14%. Наметилось снижение заболеваемости среди граждан от 20 до 40 лет - с 39% до 37,5%. Остается высоким удельный вес заболевших граждан 40-59 лет - на уровне 25%. Удельный вес заражений среди лиц старшего возраста 60 лет возрос на 1,1%. 
 
По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых - 41%, работников различных ТОО, ИП, АО - 17%, пенсионеров - 16,4%, а также школьников - 9,2% и детей дошкольного возраста - 6,4 %, что составляет 90% от общего количества заболевших. Основными местами заражения КВИ за последние 7 дней являются объекты торговли - 40%, общественный транспорт - 20%, контакты в семьях - 19%, рынки - 16%.

Как сообщалось ранее, сегодня в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений.

Напомним, в Алматы по проекту Ashyq осуществляют деятельность 2282 участника. 100 участников являются лидерами проекта Ashyq. В период с 26 апреля по 14 июля из проекта исключены 211 недобросовестных участников.
 

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