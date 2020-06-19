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Кто имеет право на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19

18.06.2020, 18:36 12637
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева в ходе онлайн-брифинга рассказала, кто может бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today. 
 
Лица, подлежащие обязательному тестированию, определены постановлением главного государственного санврача РК. По словам Лязат Актаевой, в эту категорию входят больные коронавирусной инфекцией и вирусоносители, а также пациенты с признаками ОРВИ, гриппа или пневмонии. 
 

То есть если у пациента есть респираторные признаки, то он подлежит обязательному, бесплатному тестированию на коронавирус. Кроме того, это контактные лица с зараженными COVID-19, а также медработники, призывники и въезжающие лица, пересекающие государственную границу", - пояснила вице-министр.

 
Бесплатно пройти тестирование также могут пациенты, которым предстоит плановая или экстренная госпитализация в медико-санитарные учреждения и стационар. 
 
По информации Минздрава, в сутки проводится порядка 28 тысяч тестов по стране.
 
 

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