Кто сможет пройти тест на COVID-19 в Казахстане

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - На сайте Республиканского центра электронного здравоохранения Минздрава РК создана анкета для внесения данных пациента, по итогам эпидемиологической выборки будет проводиться тестирование, передает Kazakhstan Today.

Достоверность экспресс-тестов не менее 90%. Основным методом подтверждения диагноза по-прежнему остается ПЦР мазка из носоглотки с обнаружением РНК коронавируса", - говорится в сообщении.

Одними из первых обследование пройдут:

- лица, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, медицинские работники скорой помощи, амбулаторно-поликлинических организаций, приемных покоев стационаров;

- лица, состоящие на диспансерном учете с тяжелыми хроническими заболеваниями органов дыхания;

- лица из числа потенциальных контактов с заболевшим;

- сотрудники центральных и местных госорганов, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса;

- сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность карантинных регионов (сотрудники коммунальных служб, объектов торговли, реализующих продукты питания, лекарства, объектов общепита, осуществляющих доставку, транспорта, КСК, оказывающих услуги дезинфекции и др.)

В городах Нур-Султан и Алматы экспресс-тестирование смогут пройти до 220 000 человек", - отмечается в сообщении.

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