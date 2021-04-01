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Кто закупил в Китае 3 млн флаконов для вакцин от КВИ

31.03.2021 10315
Кто закупил в Китае 3 млн флаконов для вакцин от КВИ
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья в ходе онлайн-брифинга СЦК объяснила покупку Казахстаном трех миллионов пустых флаконов для вакцин из Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для производства нашей вакцины мы закупили соответствующие виды флаконов. Здесь не каждый подойдет, а определенный, сертифицированный, мы заказали в КНР. Эти пустые флаконы в количестве трех миллионов единиц пришли к нам в институт. Они пустые. В будущем в них будет разливаться наша вакцина", - сказала Закарья.

 
Самое главное условие, чтобы этот состав соответствовал требованиям фармакопеи Казахстана. 
 

Технические характеристики к флаконам мы подбирали исходя из требований фармакопеи страны. Подобрали компанию, которая находится в Шанхае. Многие страны закупают эту продукцию именно у них, поскольку этот товар сейчас является остродефицитным. Получение флаконов, конечно же, имело определенные сложности, но правительство приложило все усилия, чтобы мы могли получить и в скором времени транспортировать их в Казахстан", - добавила гендиректор НИИ проблем биологической безопасности.

 
Напомним, по просьбе посольства Казахстана в КНР Китай на днях поставил в республику 3 миллиона флаконов для вакцин от новой коронавирусной инфекции.
 

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