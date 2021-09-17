Куба начинает массовое производство детской вакцины от коронавируса

ГАВАНА. 16 СЕНТЯБРЯ - Куба начала массовое производство вакцины от коронавируса для детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Препарат показал хорошие результаты во время испытаний. С начала сентября страна первой в мире начала вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от двух до 11 лет. Для иммунизации там используют препараты местного производства, пока ещё не признанные Всемирной организацией здравоохранения. По последней информации, первую дозу вакцины на Кубе получило 65% населения. Почти сорок процентов кубинцев полностью привиты. В планах правительства довести этот показатель до 90% уже в ноябре", - сообщает Хабар 24 .

Между тем английским подросткам в возрасте 12-15 лет начнут делать прививки от коронавируса уже со следующей недели, сообщает телеканал. Специалисты отмечают, что вакцинация позволит защитить молодых людей от тяжелой формы заболевания и госпитализации. На сегодня в Великобритании привиты 66% жителей страны.

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