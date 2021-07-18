Кубинская вакцина Abdala показала высокую эффективность против тяжёлых форм COVID-19

ГАВАНА. 17 ИЮЛЯ - Кубинская вакцина от коронавируса Abdala, разработанная кубинским Центром генной инженерии и биотехнологии (CIGB), показала эффективность в 100% в ходе третьей фазы испытаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Препарат показал 100%-ную эффективность в предотвращении тяжёлых случаев заболевания и летального исхода и 92,28%-ную эффективность в предотвращении симптомов заболевания.

В испытаниях участвовали более 1 млн человек, пишет RT со ссылкой на директора CIGB Марту Аяла Авила.

9 июля власти Кубы выдали разрешение на экстренное применение разработанной местными специалистами вакцины от коронавируса Abdala.

Согласно информации, вакцина вводится тремя дозами.

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