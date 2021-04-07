Куда обращаться алматинцам при подозрении у ребенка коронавируса

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АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - Представитель управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций рассказала о симптомах коронавируса у детей и алгоритме действий в случае заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Лауры Мырзагали, в связи со вспышкой коронавируса у многих родителей возникает чувство тревоги за своих детей.

Она сообщила, куда необходимо обращаться в случае появления первого признака заболевания - повышения температуры тела у детей.

У всех жителей Алматы есть возможность обращаться в центр телемедицины самостоятельно по телефонам 3000-505, или 1312 (бесплатно с мобильных телефонов). Также можно обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать мобильную бригаду", - сказала Мырзагали.

Спикер объяснила, что в связи с тем, что маленькие дети не могут объяснить, когда они потеряли обоняние, то родителям необходимо обращать внимание на температуру у детей, так как специфических признаков у коронавируса нет и болезнь может напоминать обычное ОРВИ.

При этом меры профилактики коронавируса у детей и взрослых одинаковые. Необходимо избегать многолюдных мест, носить маски, часто мыть руки и обрабатывать антисептиком. Поэтому родители должны быть в курсе ситуации и тщательно контролировать состояние ребенка.





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