Вернувшиеся в Алматинскую область сотрудники "Тенгизшевройла" будут помещены на двухдневный карантин

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Вернувшиеся в Алматинскую область сотрудники ТОО "Тенгизшевройл" будут помещены на двухдневный карантин, передает Kazakhstan Today.

Сегодня 64 жителя Алматинской области, являющиеся сотрудниками ТОО "Тенгизшевройл, прибудут авиарейсом из города Атырау в аэропорт города Алматы. Все они на специальных автобусах будут доставлены в пригород города Капшагая для размещения на территории зоны отдыха "Куншуак", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Важно подчеркнуть, что демобилизуемые сотрудники ТОО в течение последнего месяца находились на рабочей вахте на месторождении в Тенгизе и не проживали в вахтовом поселке Ватернас, где был подтвержден случай заражения COVID-19.

Вместе с тем в целях безопасности на авиарейс допущены только те сотрудники, чей экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции оказался отрицательным. После приезда в пригород города Капшагая все сотрудники будут помещены на двухдневный карантин и только после этого на специальных автобусах будут направлены по месту жительства. По поручению руководства области на время нахождения на карантине на территории зоны отдыха "Куншуак" для прибывших предусмотрены все необходимые условия со строгим соблюдением санитарно-дезинфекционных мер", - сообщили в акимате.

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