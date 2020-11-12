Кульгинов обратился к жителям столицы в связи с распространением КВИ

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В связи с увеличивающимся количеством случаев заражения COVID-19, город вошел в "желтую" зону. Это говорит о том, что на данном этапе не может быть и речи о послаблениях карантина, передает Kazakhstan Today.

На 11 ноября выявлено 47 случаев. Для того чтобы поочередно не закрывались объекты малого и среднего бизнеса, по периметру города не устанавливались санпосты и сам город не закрывался, необходимо каждому понимать всю серьезность ситуации. На заседании оперштаба рассмотрели основные вопросы", - написал аким столицы Алтай Кульгинов в своем Instagram.

Первое. Сотрудники полиции и санврачи перешли на усиленное проведение рейдов и выявление фактов нарушения карантина. Это сигнал для нерадивых предпринимателей, которые систематически, игнорируя сантребования, ставят под угрозу жизнедеятельность всего города.

Нарушители режима, гуляющие в увеселительных заведениях по ночам, не понимают, что ставят на одни весы здоровье горожан, особенно старшего поколения, и часы сомнительного веселья", - отметил аким.

Второе. Медучреждения укомплектованы дополнительным количеством оборудования, средствами защиты, лекарствами и так далее. Кульгинов добавил, что медработники набрались опыта, сформирован кадровый резерв. Материально-техническая база готова, но в случае одномоментной вспышки физически врачей на всех не хватит.

Третье. Для большего охвата ПЦР-исследованием в приемных покоях многопрофильных городских больниц и акушерских блоках стационаров развернули изотермические мини-лаборатории. Это позволит выявить среди пациентов, которые поступили в экстренном порядке по другим заболеваниям, носителей коронавирусной инфекции и оказать своевременное лечение.

Четвертое. Количество лабораторий по забору биоматериала на КВИ увеличено до 15. Общая мощность лабораторий составляет более 10 тысяч исследований в сутки.

Пятое. На особый контроль взяли наши автобусные парки, которые обслуживают всех горожан, коммунальные предприятия, которые занимаются саночисткой и благоустройством города, а также такие важные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность города, как ТЭЦ, "Астана су арнасы", "Астана-РЭК" и другие. Их работников будем периодически тестировать.

Расширив охват тестированием, мы видим реальную картину распространения COVID-19 и можем оперативно локализовать очаги", - написал аким столицы.

Напомним, в Казахстане со 2 по 8 ноября зарегистрировано 42 летальных исхода вследствие коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день, согласно официальным данным, в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 1899 человек. По состоянию на 23.59 10 ноября в Казахстане выявлено 117 904 заболевших коронавирусом.

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