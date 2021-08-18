Купившим фальшивые паспорта вакцинации могут объявить амнистию

АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - Пойманные на покупке поддельных паспортов вакцинации казахстанцы должны получать прививку от КВИ на платной основе. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом говорит и население, и я тоже поддерживаю, поскольку они нанесли ущерб. Во-первых, они не привились, во-вторых, вакцина практически во всех случаях выливалась. Поэтому я считаю, что теперь они должны прививаться за свой счет", - отметил Бекшин.

По его словам, многие граждане, пойманные на покупке паспортов вакцинации, понимают суть допущенной ошибки. Но в то же время подобными действиями они нанесли ущерб государству.

Это бюджетные средства, которые затрачивались. Теперь я считаю, что они должны вакцинироваться за свой счет. У нас в стране вакцинация против КВИ бесплатная. На сегодня механизма вакцинации за свой счет не существует", - добавил он.

При этом руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев 17 августа на брифинге заявил, что в Казахстане могут объявить амнистию гражданам, пойманным на покупке фальшивых паспортов вакцинации.

В данный момент они лишены права получить вакцину из-за допущенного нарушения.

Вопрос об амнистии для тех, кто купил фальшивый паспорт вакцинации, сейчас поднимается в Министерстве здравоохранения. Сейчас в проекте. Мы сами понимаем, что они навредили государству, которое финансировало кампанию. Поэтому в упрощенном порядке эту проблему рассматривать нельзя. Людям, которые купили паспорт вакцинации, нельзя получить вакцину, потому что в базе они значатся как вакцинированные. Поэтому этот вопрос еще рассматривается", - сообщил Табынбаев.

В Казахстане заведено более 60 уголовных дел за фальсификацию паспортов вакцинации.

В МВД предупредили граждан, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.

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