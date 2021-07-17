Курбан айт в Алматы пройдет с соблюдением жестких карантинных мер

АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Алматы остается напряженной. Рост числа заболеваемости связан с циркуляцией мутировавшего дельта-штамма. В этой связи Курбан айт, первый день празднования которого приходится в этом году на 20 июля, проводится в онлайн-формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О правилах организации и проведения мероприятий, связанных с жертвоприношением в Курбан айт, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций рассказали главный имам Алматы Оспан Толеби, наиб имам центральной мечети Алматы Руслан Кайыргелді, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Ранее заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров на совещании по вопросу празднования Курбан айт в условиях карантина поручил городским управлениям и акиматам районов, ветеринарной и соответствующим службам принять необходимые меры для недопущения заражения и усиленному контролю за соблюдением карантинных ограничений в период празднования.

Для того чтобы не допустить дальнейшее распространение КВИ в период празднования Курбан айта, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин поручил представителям местных госорганов и главному имаму Центральной мечети города принять меры по соблюдению жестких карантинных мер в период празднования Курбан айт.

В связи с резким ростом распространения коронавирусной инфекции в городе запрещено проведение мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе айт намаза в организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе", - сообщил Жандарбек Бекшин.

По словам имама Центральной мечети города Алматы Толеби, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Курбан айт намаз в мечетях города проводиться не будет.

Вместо айт намаза предлагается прочитать два раката нэпіл намаза дома", - уточнил имам.

Обряд жертвоприношения Курбандык шалу будет организован в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт qurban2021.kz. По данным главного имама Алматы Оспана Толеби, заявки на обряд жертвоприношения принимаются с 15 по 22 июля, до 14.00.

В текущем году в период празднования Курбан айта в Алматы планируется принести в жертву 1108 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота. Жертвенное мясо будет распределено среди 5 545 нуждающихся семей и в 14 учреждений", - сообщил Толеби.

Совместно с Центральной мечетью Алматы организована работа Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования Курбан айт в условиях эпидемии СОVID-19. По всем вопросам, касающимся проведения Курбан айта, можно обращаться по номерам: 8 (727) 329 09 66, 8 778 382 88 36 или по WhatsApp-номеру 8 775 475 00 83.

Напомним , в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на территории Алматы в период с 19 по 22 июля запрещена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, в том числе в живом виде. Также под запретом забой скота, его реализация с автомашин и в частных домовладениях. Исключение - для забоя скота для осуществляющих жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью города Алматы.

На въездах в Алматы будут установлены посты для того, чтобы не допустить завоза животных на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме.

Привлеченные лица для раздачи нуждающимся мяса жертвенных животных должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Предписано строгое соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов, в частности, мяса жертвенных животных.

Представители Центральной мечети Алматы и ДСЭК города настоятельно рекомендуют строгое соблюдение предписанных правил проведения праздника Курбан айт.

По состоянию на 23.59 15 июля в Казахстане подтверждено 477 754 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 5648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 885.

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