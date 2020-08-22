Кыргызстан открыл границы для казахстанцев

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал список стран, гражданам которых разрешили въезд в Кыргызстан, передает Kazakhstan Today.

Казахстан вошел в перечень стран, граждане которых могут въезжать в Кыргызскую Республику.

Кроме того, теперь въезд разрешен из следующих стран: Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Туркменистан, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, Китай, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт, Япония.

Границу для них открыли в связи с тем, что в перечисленных странах наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации.

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