Кыргызстан просит Казахстан помочь с вакциной от КВИ

БИШКЕК. 4 ИЮНЯ - Кыргызстан просит Казахстан помочь с вакциной от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев, он разговаривал об этом со своим казахским коллегой и послом РК, сообщает 24.kg

Казахстан готов оказать гуманитарную помощь. Там выпускают вакцину совместно с Россией. Думали попросить 500 тысяч доз, надеемся, хотя бы 100 тысяч доз дадут", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что с транспортировкой препарата из РК трудностей возникнуть не должно.

Не нужно искать самолет для транспортировки препарата. Достаточно иметь рефрижераторы", - добавил чиновник.

По данным на 4 июня, в Кыргызстане зарегистрировано всего 86 тысяч 72 вакцинированных, в том числе второй дозой - 40,2 тысячи. Первый компонент в Бишкеке уже закончился, на исходе он и в регионах республики.

1 июня глава Минздрава РК сообщил , что в Казахстане отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации. Уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 20%, индекс репродуктивности вируса - до 0,86, занятость инфекционных коек - до 28%, реанимационных - до 24%.

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