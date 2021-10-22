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Латвия первой в Европе возвращает локдаун на фоне новой волны коронавируса

21.10.2021, 10:20 43984
Латвия первой в Европе возвращает локдаун на фоне новой волны коронавируса
Фото: из открытых источников
РИГА. 21 ОКТЯБРЯ - Латвия стала первой страной в Европе, объявившей о возвращении строгих карантинных мер на фоне новой волны коронавируса на континенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации The Guardian, Латвия объявила о введении месячного карантина после беспрецедентной вспышки коронавирусной инфекции, став первой страной в Европе, которая вновь ввела жесткие ограничения на фоне новой волны заболевания в странах по всему континенту. По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в прибалтийской стране наблюдается один из самых высоких показателей числа заболевших Covid-19 в мире относительно общего количества жителей, отмечает издание.
 

Наша система здравоохранения находится в опасности … Единственный выход из этого кризиса - сделать прививку", - заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на экстренном заседании правительства. 

 
Он также подчеркнул, что в резком росте числа госпитализаций виноват низкий уровень вакцинации в стране.
 
Всего 57% из 1,9 миллиона латвийцев полностью вакцинированы, что значительно ниже среднего показателя по ЕС, составляющего 74%. На этой неделе правительство ввело ночной комендантский час с 8 часов вечера до 5 часов утра и закрыло школы и все магазины второстепенной важности на месяц вперед, пишет RT.
 

Я должен извиниться перед уже вакцинированными", - сказал Кариньш, добавив, что только основным производственным, строительным и критически важным работникам будет разрешено продолжить трудиться на местах.

 
На прошлой неделе президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный результат анализа на коронавирус, что вынудило президента Финляндии Саули Ниинистё, который встречался с Левитсом днем ранее, самоизолироваться. При этом Латвия долгое время считалась одной из немногих европейских стран, успешно справляющихся с эпидемией коронавируса. С начала пандемии там было зарегистрировано менее трех тысяч случаев смерти от ковида, отмечает издание. Тем не менее, по мнению критиков, вялая и неравномерная кампания вакцинации в стране привела к росту числа инфицирований.
 

Мы знали, что определенные группы, особенно пожилые граждане, а также люди из менее обеспеченных социально-экономических слоев, скептически относились к вакцинации. Но, к сожалению, мы не смогли эффективно устранить этот разрыв", - признала бывший министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле, курировавшая первые две волны коронавируса в стране.

 
По ее словам, в некоторых частях страны уровень вакцинации составляет менее 25%. Действующий министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлюц ранее винил в скептицизме по поводу вакцин среди многочисленного русскоязычного населения Латвии "дезинформацию" о вакцинах в СМИ на русском языке.
 
Как отмечает The Guardian, Латвия - первая страна в Европе, которая вновь ввела строгую изоляцию на фоне того, как новая волна Covid-19 набирает обороты по всему континенту. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на прошлой неделе число новых случаев заболевания коронавирусом в Европе выросло на 7%. Согласно данным ВОЗ, это единственный регион в мире, где число заболевших растет.
 
По словам газеты, пандемия особенно сильно ударила по странам с низким уровнем вакцинации в Центральной и Восточной Европе, где широко распространен скептицизм в отношении вакцин. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в среду, что в стране произошел "всплеск пандемии за последние два дня", и предупредил, что ситуация с Covid-19 "становится очень серьезной". 

Ежедневное число выявленных случаев заболевания в Польше превысило 5 тыс. человек впервые с мая. Соседняя Словакия сообщила о 3480 новых случаях заболевания во вторник. Это, по данным Минздрава страны, является самым высоким показателем с весны. Болгария во вторник зафиксировала самый высокий показатель смертности от Covid-19 с конца марта. В Румынии и Украине больницы работают на пределе возможностей, а в этом месяце было зарегистрировано рекордное число случаев смерти от ковида.
 
В России, где ежедневно регистрируются рекордные показатели смертности, а уровень вакцинации значительно ниже, чем в ЕС, во вторник был объявлен новый ряд ограничений. В Москве непривитым гражданам старше 60 лет было предписано оставаться дома в течение четырех месяцев, а в нескольких регионах были введены вакцинные паспорта, передает The Guardian. 
 
По данным газеты, если рост заражений в российской столице продолжится, Москва будет отправлена на строгий карантин. Об этом говорится в правительственном распоряжении, с содержанием которого ознакомилось издание.
 
Как напоминает газета, Россия до сих пор отказывалась вводить общенациональный карантин, ссылаясь на экономические проблемы. Рестораны, бары и театры в Москве остаются открытыми. Тем не менее в среду президент России Владимир Путин распорядился отправить россиян в недельный оплачиваемый отпуск, чтобы обуздать распространение инфекции.
 

С приходом более холодной погоды и сокращением ограничений вирус, похоже, также набирает силу в странах с высоким процентом вакцинированного населения, таких как Великобритания и Нидерланды, сообщает газета. Так, число новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло на 44% за последнюю неделю, все больше больниц объявляют о сокращении плановой медицинской помощи, чтобы справиться с растущим числом госпитализаций среди непривитых", - пишет RT.

 

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В Северном Казахстане ужесточают карантин

22.10.2021, 13:54 15094
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ОКТЯБРЯ - Власти Северо-Казахстанской области намерены ужесточить карантин в связи с ростом заболеваемости в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С понедельника сокращается время работы в будние дни для всех объектов, участвующих в проекте "Ashyq" - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов. В выходные дни - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей", - сообщил главный санитарный врач области Асет Жуматаев. 

 
По его словам, ужесточение карантина связано с ростом заболеваемости. За последние 2 недели зарегистрировано 1999 случаев заражения КВИ, что в 1,7 раза выше, чем в первой половине октября. 
 

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней составляет 189,8 - самый высокий в стране, область со 2 октября находится в "красной" зоне", - говорится в сообщении.

 

С 25 октября запрещается, в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", в том числе с "зеленым" статусом, проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий, конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей, выставок, спортивных мероприятий со зрителями, проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях. Продлен запрет на посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями".

 
Требования не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии

22.10.2021, 08:29 44389
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 924 802 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 178;
 
в городе Алматы - 292;
 
в городе Шымкенте - 41;
 
в Акмолинской области - 143;
 
в Актюбинской области - 46;
 
в Алматинской области - 89;
 
в Атырауской области - 44;
 
в ВКО - 105;
 
в Жамбылской области - 35;
 
в ЗКО - 52;
 
в Карагандинской области - 139;
 
в Костанайской области - 128;
 
в Кызылординской области - 38;
 
в Мангистауской области - 9;
 
в Павлодарской области - 202;
 
в СКО - 159;
 
в Туркестанской области - 42.
 
В Казахстане за сутки 1719 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 867 961 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 21 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 8 124 473 человека, вторым компонентом - 7 269 888 человек.
 
На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 216 человек (44 962 КВИ+ и 6 254 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8851 пациент, на амбулаторном лечении - 42 365 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 625 пациентов,
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента,
 
- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 октября 2021 года зарегистрировано 11 879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 октября от КВИ+ скончались 32 человека.  

20 октября 2021 года зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 240 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 460, летальных случаев - 4992, выздоровевших - 67 214.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

22.10.2021, 08:16 50518
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Погоду большей части РК будет по-прежнему определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), лишь в Атырауской, Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части страны ожидается туман, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, центре и востоке страны гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области, на северо-западе Костанайской области, на востоке, днем на западе и севере Карагандинской области, днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, низовая метель, гололед, на большей части областей усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. На западе, юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на западе Атырауской области, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в центре областей усиление ветра 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель, на большей части области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на юге Павлодарской области, на севере Актюбинской области, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, днем на большей части областей усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юго-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.



Напомним, в Алматы ожидаются осадки, температура воздуха +2+4 с дальнейшим понижением. Скорость ветра - 2-7, порывы 10 метров в секунду.

В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит +4+6 градусов. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

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