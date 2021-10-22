Латвия первой в Европе возвращает локдаун на фоне новой волны коронавируса

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РИГА. 21 ОКТЯБРЯ - Латвия стала первой страной в Европе, объявившей о возвращении строгих карантинных мер на фоне новой волны коронавируса на континенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации The Guardian, Латвия объявила о введении месячного карантина после беспрецедентной вспышки коронавирусной инфекции, став первой страной в Европе, которая вновь ввела жесткие ограничения на фоне новой волны заболевания в странах по всему континенту. По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в прибалтийской стране наблюдается один из самых высоких показателей числа заболевших Covid-19 в мире относительно общего количества жителей, отмечает издание.

Наша система здравоохранения находится в опасности … Единственный выход из этого кризиса - сделать прививку", - заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на экстренном заседании правительства.

Он также подчеркнул, что в резком росте числа госпитализаций виноват низкий уровень вакцинации в стране.

Всего 57% из 1,9 миллиона латвийцев полностью вакцинированы, что значительно ниже среднего показателя по ЕС, составляющего 74%. На этой неделе правительство ввело ночной комендантский час с 8 часов вечера до 5 часов утра и закрыло школы и все магазины второстепенной важности на месяц вперед, пишет RT

Я должен извиниться перед уже вакцинированными", - сказал Кариньш, добавив, что только основным производственным, строительным и критически важным работникам будет разрешено продолжить трудиться на местах.

На прошлой неделе президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный результат анализа на коронавирус, что вынудило президента Финляндии Саули Ниинистё, который встречался с Левитсом днем ранее, самоизолироваться. При этом Латвия долгое время считалась одной из немногих европейских стран, успешно справляющихся с эпидемией коронавируса. С начала пандемии там было зарегистрировано менее трех тысяч случаев смерти от ковида, отмечает издание. Тем не менее, по мнению критиков, вялая и неравномерная кампания вакцинации в стране привела к росту числа инфицирований.

Мы знали, что определенные группы, особенно пожилые граждане, а также люди из менее обеспеченных социально-экономических слоев, скептически относились к вакцинации. Но, к сожалению, мы не смогли эффективно устранить этот разрыв", - признала бывший министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле, курировавшая первые две волны коронавируса в стране.

По ее словам, в некоторых частях страны уровень вакцинации составляет менее 25%. Действующий министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлюц ранее винил в скептицизме по поводу вакцин среди многочисленного русскоязычного населения Латвии "дезинформацию" о вакцинах в СМИ на русском языке.

Как отмечает The Guardian, Латвия - первая страна в Европе, которая вновь ввела строгую изоляцию на фоне того, как новая волна Covid-19 набирает обороты по всему континенту. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на прошлой неделе число новых случаев заболевания коронавирусом в Европе выросло на 7%. Согласно данным ВОЗ, это единственный регион в мире, где число заболевших растет.

По словам газеты, пандемия особенно сильно ударила по странам с низким уровнем вакцинации в Центральной и Восточной Европе, где широко распространен скептицизм в отношении вакцин. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в среду, что в стране произошел "всплеск пандемии за последние два дня", и предупредил, что ситуация с Covid-19 "становится очень серьезной".





Ежедневное число выявленных случаев заболевания в Польше превысило 5 тыс. человек впервые с мая. Соседняя Словакия сообщила о 3480 новых случаях заболевания во вторник. Это, по данным Минздрава страны, является самым высоким показателем с весны. Болгария во вторник зафиксировала самый высокий показатель смертности от Covid-19 с конца марта. В Румынии и Украине больницы работают на пределе возможностей, а в этом месяце было зарегистрировано рекордное число случаев смерти от ковида.

В России, где ежедневно регистрируются рекордные показатели смертности, а уровень вакцинации значительно ниже, чем в ЕС, во вторник был объявлен новый ряд ограничений. В Москве непривитым гражданам старше 60 лет было предписано оставаться дома в течение четырех месяцев, а в нескольких регионах были введены вакцинные паспорта, передает The Guardian.

По данным газеты, если рост заражений в российской столице продолжится, Москва будет отправлена на строгий карантин. Об этом говорится в правительственном распоряжении, с содержанием которого ознакомилось издание.

Как напоминает газета, Россия до сих пор отказывалась вводить общенациональный карантин, ссылаясь на экономические проблемы. Рестораны, бары и театры в Москве остаются открытыми. Тем не менее в среду президент России Владимир Путин распорядился отправить россиян в недельный оплачиваемый отпуск, чтобы обуздать распространение инфекции.

С приходом более холодной погоды и сокращением ограничений вирус, похоже, также набирает силу в странах с высоким процентом вакцинированного населения, таких как Великобритания и Нидерланды, сообщает газета. Так, число новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло на 44% за последнюю неделю, все больше больниц объявляют о сокращении плановой медицинской помощи, чтобы справиться с растущим числом госпитализаций среди непривитых", - пишет RT.