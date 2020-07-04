Лечащихся дома от коронавируса бесплатно обеспечат антибиотиками

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Казахстанцам, которые лечатся дома и имеют симптомы коронавирусной инфекции, положены бесплатные лекарства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила на брифинге в СЦК при президенте РК вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, в перечень бесплатных лекарственных препаратов, которые положены в рамках ОСМС, входят препараты от ОРВИ и внебольничной пневмонии.

Эти дни проводились совещания и консультации главных врачей поликлиник. Было указано, что в рамках данного перечня мы можем бесплатно обеспечивать больных, которые лечатся амбулаторно, с похожими на КВИ-инфекцию пневмониями", - сказала вице-министр.

По ее словам, Минздрав уже направил в акиматы письма с поручением сделать дополнительные заявки в СК "Фармация" и закупить нужные препараты. В список препаратов входят антибиотики для взрослых и жаропонижающие для детей.

Они могут быть бесплатно доставлены мобильными группами, которые созданы при поликлиниках", - отметила Ажар Гиният.

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